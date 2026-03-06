El Ayuntamiento tiene "previstos todos los escenarios" ante la situación en Vox para que "no haya detrimento de derechos

El exportavoz de VOX en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado a la prensa que la Presidencia del Pleno tiene "previstos todos los escenarios, fundamentalmente el de concejal no adscrito", ante la situación interna en Vox para que "no haya detrimento de derechos".

Almeida ha respondido así a la prensa desde la Basílica de Jesús de Medinaceli después de que el Comité de Garantías de Vox anunciara esta madrugada la expulsión de Javier Ortega Smith del partido al considerar que ha cometido una "infracción muy grave" tras frustrar su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.

Ortega Smith se mantendría en estos momentos como portavoz del grupo Vox en el Ayuntamiento de Madrid porque aún tiene derecho a presentar dos recursos más según el régimen interno del partido, han informado fuentes de la organización política a Europa Press.

Almeida ha puesto el foco en el procedimiento interno de Vox y supone que comunicarán la resolución de la dirección a la Presidencia del Pleno. También ha apuntado que la Secretaría del Pleno venía trabajando en un informe con posibles escenarios.

"A partir de aquí será la Presidencia del Pleno la que, con el informe que le proporciona la Secretaría general, dictará una resolución al respecto", ha indicado el alcalde. El Ayuntamiento, por su parte, tiene que "tener previstos todos los escenarios, fundamentalmente el de concejal no adscrito".

El regidor ha apuntado que, ante una hipótesis de concejal no adscrito, "obviamente se produce una reparto desde el punto de vista de la subvención a grupos municipales, de los medios materiales, de la asignación, de iniciativas en el Pleno".

"Como no sabemos qué va a pasar tenemos que tener todos los escenarios previstos por el presidente del Pleno, Borja Fanjul, para que en ningún caso haya detrimento de los derechos ni haya una cierta confusión en torno a qué se tiene que hacer a partir de ahora, tanto en las comisiones como en el Pleno", ha explicado.

Desde el frontón Beti Jai, la vicealcaldesa, Inma Sanz, se ha referido a Ortega Smith como "portavoz en estos momentos" porque internamente aún le quedan varios recursos a los que apelar y "parece que va a agotar todas las vías internas y posiblemente las externas".

Esto se traduce en que en el Ayuntamiento "no ha cambiado nada" porque "todavía durará algunas semanas esta situación". "A nivel de Ayuntamiento no hay ninguna variación", ha insistido.