El Ayuntamiento trabaja en un sistema con IA para ganar en agilidad en la concesión de licencias urbanísticas

El Ayuntamiento trabaja en un sistema con Inteligencia Artificial para ganar en agilidad en la concesión de licencias urbanísticas, ha adelantado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el acto por la finalización de la urbanización de Valdebebas.

El anuncio llega cuando en el Consistorio esperan "miles y miles de licencias en los Desarrollos del Sureste", motivo por el que el equipo de Gobierno está "trabajando en un sistema de Inteligencia Artificial que va a permitir tener una agilidad extraordinaria para conceder todas esas licencias y acortar los plazos".

Tras cuantificar en que en estos momentos hay suelo disponible para empezar a ejecutar 60.000 viviendas en la ciudad, el Ayuntamiento no quiere ser "un obstáculo sino lo contrario". También ha dejado constancia de que en estos momentos la concesión de licencias "está en un plazo de tres meses, el más bajo".