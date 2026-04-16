El Ayuntamiento "valora todas las opciones" tras recibir un escrito que constata la expulsión de Ortega Smith de Vox

1078562.1.260.149.20260416134052 Archivo - El exportavoz de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, a su salida de una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Presidencia del Pleno, "valora todas las opciones" sobre el futuro del grupo municipal Vox tras recibir un escrito que constata la expulsión de Javier Ortega Smith del partido, misma situación que han corrido los ediles que le han sido afines, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo.

"La única constancia que tenemos es que ha habido un escrito presentado por el partido político Vox, ante la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Madrid donde se comunica formalmente la expulsión tanto de Javier Ortega Smith como de Ignacio Ansaldo y Carla Toscano", ha informado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, esta vez trasladada a Carabanchel.

El exdirigente de Vox Javier Ortega Smith ha adelantado este jueves que llevará ante la Justicia su "arbitraria" expulsión de Vox, después de que el partido haya ratificado la salida. En su cuenta en la red social X (antes Twitter), Ortega Smith ha apuntado que su expulsión definitiva, confirmada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) tras desestimar su recurso de alzada, es "ilegal, una vulneración de sus derechos fundamentales, arbitraria y prepotente".

Almeida ha explicado que, una vez recibido el escrito, le corresponde al presidente del Pleno, Borja Fanjul, con la asistencia jurídica del secretario general del Pleno, tomar las decisiones y dictar las resoluciones oportunas.

El alcalde ya pidió, como ha recorddo, que se valorarán "todas las opciones desde el punto de vista de la situación en la que quedarían como concejales no adscritos y la situación en la que quedaría el grupo municipal de Vox".