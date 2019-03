Ayuso aboga por diputados "24 horas" y aunque busca "renovar" en su lista tampoco quiere hacer "tabla rasa"

Publicado 09/03/2019 11:30:21 CET

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP y candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiere que sus diputados en la próxima legislatura lo sean "24 horas" y aunque busca que su lista sea de renovación, tampoco quiere hacer "tabla rasa".

En una entrevista con Europa Press, Ayuso ha rechazado adelantar algunos de los nombres que la acompañarán en las próximas autonómicas aunque sí se ha referido al que será su número dos, el actual alcalde, David Pérez, para destacar que ella quería detrás de ella a "un buen gestor".

"En su caso, lo es. Es el alcalde más importante que tenemos en la Comunidad de Madrid al gobernar Alcorcón, que son 170.000 habitantes. Él redujo a la mitad los 612 millones de euros de deuda que dejó el Partido Socialista y recuperó todos los empleos perdidos con la crisis", ha indicado, al tiempo que ha remarcado que en las autonómicas hay una confluencia de 179 municipios.

Dicho esto, ha añadido que la lista ahora no la va a configurar porque están en "la fase de elaboración de propuestas del programa y de buscar soluciones para Madrid" aunque tiene claro que quiere contar con "los mejores gestores", destacando que el PP es el "único partido" que tiene personas que han hecho labor de gobierno previamente y que conocen la administración porque han sido consejeros, viceconsejeros, directores generales y si le "apuran, ministros".

Además, buscará a personas que en el Parlamento estén "24 horas en un escaño dando lo mejor de sí mismo con la ilusión de una persona que da un paso adelante". Preguntada por si entonces el actual alcalde de Alcorcón no se presentará a las municipales, ha indicado que todavía lo está pensando al tiempo que ha recordado que es una persona "muy querida" en el municipio.

"Vamos a pedir que no sea una tónica generalizada --combinar la Asamblea con otras tareas-- porque yo prefiero que los diputados estén en el Parlamento", ha señalado para destacar, a continuación, que en la actual legislatura han tenido "personas que han sido muy importantes por su gestión también en la sociedad civil".

La idea es que "estén el mayor tiempo posible en el escaño" y que tengan "casi todos" dedicación exclusiva. "Pero bueno, ahora mismo todavía no voy a cerrar las condiciones del cien por cien porque estoy atándolo", ha apuntado, para manifestar que hay que tener en cuenta que también están las elecciones generales, que deja "todo muy en el aire".

Sobre si va a contar con alguno de los actuales consejeros de la Comunidad, ha indicado que sí, que tiene "pensado algunos" aunque no ha querido desvelar cuáles. Lo "bueno", ha dicho, es que ella viene del actual Gobierno regional y eso le ha dado la "oportunidad de conocer a todos porque la Consejería de Presidencia es transversal".

"Me ha permitido, por ejemplo, llevar las preparatorias del Consejo de Gobierno e impulsar muchos planes transversales, conocer directores generales, viceconsejeros, consejeros... Entonces conozco bien el Gobierno regional", ha insistido Ayuso.

En este, tiene gente que admira "muy buena", pero el problema es que hay "mucha, muchísima muy buena", que ha hecho "un trabajo excelente en esta legislatura", y ella, a su vez, quiere algo nuevo. "Quiero renovar, pero tampoco hacer tabla rasa, porque es que el trabajo que se ha hecho en las últimas legislaturas y, en concreto, en esta última es espectacular", ha apostillado.

CONTARÁ EN CAMPAÑA CON GARRIDO

En campaña "claro" que contará con el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, y su Gobierno "para explicar a los madrileños todo lo que se ha conseguido, que es mucho", al mismo tiempo que tampoco se olvida de los anteriores dirigentes, empezando por Joaquín Leguina --también ha hablado con Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes--.

En su opinión, "debería seguir hablando con todos porque es bueno saber durante el tiempo que ellos fueron presidentes qué vieron bien, mal o qué consejos" le pueden dar gente "con una gran experiencia". Es el caso del primer presidente de la Comunidad, el socialista Leguina, con el que hace poco tuvo un desayuno.

En dicho encuentro Díaz Ayuso se equivocó al comparar la petición de pena de la Fiscalía en el 'caso máster' para Cifuentes con la de la defensa en el caso del asesinato del niño Gabriel Cruz. En este punto, ha admitido que pediría "perdón" si se pudo "ofender" alguien por su error pero no sabe quién se ha ofendido.

En opinión de Díaz Ayuso, "fue también una cortina de humo porque mucha gente no le gusta esa foto con Leguina". "No entienden que políticos de distintos partidos nos podamos entender para algo tan importante... parece que no nos tenemos que llevar mal obligatoriamente y creo que no", ha indicado.

"INTENTAN ARRINCONARME IDEOLÓGICAMENTE"

En cuanto a los posibles pactos tras las elecciones, Díaz Ayuso ha sostenido que ni piensa en ellos ni tampoco va con "líneas rojas" predeterminadas. Ahora, lo único que ve la candidata 'popular' es que están todos contra ella y, en concreto, "Podemos y 'Más Podemos' que están intentando" arrinconarla ideológicamente, "con su idea de su feminismo".

Además, ha criticado los "cambios y bandazos" de Ciudadanos porque cree que si pueden van a pactar con el PSOE en Madrid así como la política de la izquierda, a la que le encantaría "subir los impuestos y revertir toda la Comunidad de Madrid".

Pero, la candidata 'popular' ha asegurado que ella está "centrada en un proyecto muy claro" y desde ahí "buscar la mayoría más amplia posible para no se desdibuje todo" aquello con lo que se comprometa.