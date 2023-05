Ayuso aboga por Vox como partido prioritario para pactar, celebra la salida de Podemos y reitera que su sitio es Madrid

773647.1.260.149.20230529104529 Isabel Díaz Ayuso - EDUARDO PARRA



Busca a "los mejores" para el Gobierno y avanza que aprobará Presupuestos "lo antes posible"



MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado que ella ya había avanzado que a la hora de llevar a cabo pactos postelectorales su apuesta era que Vox fuera el "partido prioritario", ha celebrado la salida de Podemos de la Asamblea y ha reiterado que su sitio es Madrid.

En todo caso, más allá de los pactos, ha sostenido que ahora es el momento de que el PP siga "consolidando esa amplia mayoría" por toda España. El objetivo, a su parecer, debe ser "volver a ser el mejor PP", pensar en qué les "hizo grandes" y que les ha ayudado por ejemplo en Madrid a "unir al centro derecha".

Cree que hay que "seguir por esa camino" y nunca "romper puentes". "No los he roto ni siquiera con los alcaldes socialistas, a los que he mantenido siempre en el máximo respeto, también durante la campaña (...) Yo pienso que ahora lo que hay que hacer es seguir ensanchando la base electoral convenciéndola con muchísimo trabajo, con muchísima humildad", ha declarado en diversas entrevistas en 'Cope', 'Onda Cero', 'Telecinco' y 'Antena 3', recogidas por Europa Press.

Para la dirigente madrileña, "España merece un cambio, quiere y quería un cambio", y eso siempre lo tuve claro. "Fui muy optimista con los resultados en todo el país en general porque pienso que el rumbo que ha tomado España nadie lo había elegido, nadie lo había votado", ha subrayado, al tiempo que ha censurado que estaban llevando al país "a una transformación ideológica innecesaria" y "absurda".

PODEMOS HABÍA LLEGADO "DEMASIADO LEJOS"

En cuanto a la salida de Podemos de la Asamblea de Madrid, Ayuso ha celebrado que "esa forma de hacer política haya sido rechazada por sus propios votantes". Para la dirigente madrileña, "habían llegado demasiado lejos con todo". En este punto, ha recordado que cuando "empezaron a señalar la casa" del exlíder de Podemos Pablo Iglesias ella fue de las primera en decir que "esa forma de hacer las cosas "a ella no le gustaba "nada".

"Creo que la familia y la vida personal de cada político siempre ha de quedarse al margen de todo. Y sin embargo esas prácticas tan extremistas se habían extendido", ha declarado. En todo caso, ha incidido en que "todavía queda mucho trabajo" en el Congreso de los Diputados ya que esta formación "había amenazado" con dos leyes "totalmente comunistas".

PRESUPUESTOS "LO ANTES POSIBLE"

Respecto sus proyectos para la región, ha avanzado que el objetivo es sacar adelante los Presupuestos "lo antes posible" y ha celebrado el tener desde ahora "luz verde para muchos planes que tenía paralizados".

"A mí ahora me queda un trabajo impresionante, importantísimo, porque además son las bases de esta legislatura. Y ahora es cuando tengo que tomar decisiones en frío, saber poner a los mejores, tener claro por dónde se comienza de nuevo, dónde poner los contrapesos (...) Esto no es más que el comienzo de mucho trabajo y de una gran responsabilidad", ha señalado.

SU "SITIO" ES MADRID

Preguntada por sus aspiraciones nacionales, Ayuso ha defendido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se va a presentar a las elecciones generales por Madrid y ayer se vio que "tiene a la gente de su lado". Considera que lo que tienen que hacer ahora es "ser el mejor PP" no solo para no volver a fragmentarse sino para que "el cambio sea incontestable en diciembre".

"Es mejor yo creo que hablen los hechos porque ya no sé cuántas veces más voy a explicar que sé dónde está mi sitio, sé cuál es mi papel, sé que Madrid está al servicio de España", ha señalado, al tiempo que ha remarcado que como presidentes autonómicos están "al servicio" de España y más si se está al frente de la "región capital" y "casa de todos los españoles".