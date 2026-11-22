La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), la candidata por Madrid al Congreso de los Diputados Cayetana Álvarez de Toledo (i), y la candidata por León, Ester Muñoz (d), durante un mitin del Partido Popular - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este domingo al "cobarde" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "jalear" la huelga educativa para "vengarse" de la consejera de Educación madrileña, Mercedes Zarzalejo, y ha censurado el nuevo "francomodín" del día del jefe del Ejecutivo madrileño.

Así lo ha indicado la líder de los 'populares' madrileños este domingo en un mitin en Alcalá de Henares junto a la candidata por Madrid al Congreso de los Diputados Cayetana Álvarez de Toledo, la 'número 1' de la lista del PP al Congreso por León, Ester Muñoz, y la alcaldesa de la localidad, Judith Piquet.

Ayuso ha cargado contra el anuncio del Gobierno central de enviar un requerimiento a su Gobierno para que revoque las instrucciones dirigidas a los centros educativos públicos no universitarios que establecen medidas de neutralidad al profesorado durante la huelga docente, al considerar que "atentan contra uno de los derechos más importantes del profesorado".

"Nos amenaza de nuevo y dice no habrá paz en las aulas de Madrid", ha remarcado la presidenta regional, que ha acusado al jefe del Ejecutivo de estar "jaleando a las huelgas educativas más feroces que se recuerdan y más violentas".

Y lo hace, en su opinión, porque "es un cobarde" y se está "vengando" de la consejera Mercedes Zarzalejo, la mujer que llevó a su esposa Begoña Gómez "a sentarse en la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid sobre su relación con la Universidad Complutense de Madrid.

"Simplemente porque queríamos saber cómo puede ser que el ascensor social le haya llegado más a Begoña que a los que sí ha estudiado en la Universidad Pública. Y desde entonces, esta consejera está en el punto de mira de la Moncloa", ha señalado.

En esta línea, ha recriminado a Sánchez que use "ideológicamente y sectariamente" la educación de todos los niños para "intentar retorcer a la opinión pública" en los días previos a los comicios generales del 29N. "¡Qué vergüenza que un presidente de la nación llame a lo más importante que tiene, a su juventud, a las barricadas Utilizándoles a ellos y utilizando a los profesores, acosándoles, dictándoles", ha clamado.

En esta línea, ha remarcado que Sánchez ya no puede disimular que es "una huelga política" --¡Ay madre, qué poco te escondes ya, verdad! ¡Te has delatado tú solo!, ha dicho-- y ha censurado que "venga también de un partido como el del señor Illa --el presidente catalán, Salvador Illa (PSC)--, que en una reciente huelga utilizó directamente a los Mossos de Escuadra para intentar infiltrarse y reventarle las huelgas a sus amigos sindicales".

En cualquier caso, ha defendido las instrucciones dirigidas a los centros educativos públicos no universitarios para garantizar la neutralidad institucional y docente durante la huelga. "Lo único que se pide es que haya neutralidad en los colegios y en los institutos. Que los padres y especialmente los alumnos no tienen por qué estar dirigidos políticamente para ningún lado. Oye, para ningún lado", ha remarcado.

Al hilo, ha remarcado que se pedía "neutralidad y calidad educativa" y lo hace "precisamente la región con mejores indicadores de calidad, los mejores informes en PISA" pero que "está soportando esas huelgas por culpa del cobarde de La Moncloa".

"No habrá paz en las aulas de Madrid, pero va a haber una gran rebelión en las urnas", le ha respondido a Sánchez.