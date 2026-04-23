Ayuso acusa a la izquierda de querer acabar "con la oferta en vivienda" y le reprocha "políticas comunistas chavistas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a la izquierda de querer acabar "con la oferta en vivienda" para "hundir la clase media" y "fomentar la lucha de clases" y ha reprochado las "políticas comunistas chavistas que siempre traen pobreza".

"Esa pretendida lucha de clases les puede funcionar en Venezuela y en Cuba y en todos los países que han hundido, pero no en una democracia liberal, donde cada uno tiene las propiedades que se ha ganado y cada uno tiene derecho a poner su vivienda al precio que le convenga. ¿A quién se cree usted para meterle la mano, la hucha a los españoles?", ha cuestionado la mandataria autonómica ante una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en la que ha reclamado la expropiación de viviendas.

Díaz Ayuso ha cuestionado quién es la izquierda para "meter la mano en la hucha a los españoles" y ha afirmado que cada vez menos personas "quieren ser propietarias", quieren "tener negocios" y hay una "crisis de mano de obra inasumible".

"¿Pero con qué derecho una persona decide que no va a pagar al propietario de la vivienda cuando la casa es suya? La izquierda es la que está provocando el problema de la vivienda en España", ha proseguido para afear que se "prometieron 276.000 viviendas" y hay "cero en Madrid" llevadas a cabo.

Frente a ello, ha sacado pecho de las medidas impulsadas por el Ejecutivo regional para que promover 50.000 viviendas con algún tipo de protección. Ha afirmado que esta legislatura van a superar las 70.300 y han "facilitado el acceso a otras 40.100". "14.000 del plan VIVE, avales para hipotecas, contratos del plan Alquila, ayudas para alquiler y para la renta...", ha enumerado para rematar destacando la ley de vivienda aprobada por el Consejo de Gobierno este miércoles que busca "poner a disposición otras 18.000 nuevas medidas viviendas con algún tipo de protección".