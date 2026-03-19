Ayuso acusa a la izquierda de querer convertir Madrid "en el hospital del planeta Tierra" para "reventar" su sanidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín (c), durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves a la izquierda de querer convertir a la región "en el hospital del planeta Tierra" para "reventar" su sanidad y sus servicios públicos.

Así lo ha trasladado en la sesión de control al Gobierno en la Cámara regional, donde ha acusado al Gobierno y a la izquierda de "querer reventar todos los servicios públicos", no promoviendo "una inmigración libre y emprendedora" porque la quieren "pobre, dependiente y en manos de mafias".

Ayuso ha vuelto a cargar contra las regularizaciones masivas del Gobierno y contra los problemas con el DNI digital. "Es una buena jugada para 2.300.000 personas que nunca han pisado España, que probablemente no tengan ningún arraigo, pero que casualmente la mayoría va a estar censado en la Comunidad de Madrid para reventarnos la sanidad y provocando el turismo sanitario", ha denunciado.

Además, ha asegurado que "jamás se ha negado a ninguna persona" en la región la asistencia en Urgencias y en Atención Primaria, si bien se ha negado a que la izquierda quiera "reventar" la región mientras tienen "a la ministra más incompetente", haciendo alusión a Mónica García, con "huelgas, amaños y polémicas a todos los niveles".

"Faltan médicos y se niegan a dar permiso para permitir que los extracomunitarios se pongan hoy mismo a trabajar. No tienen capacidad para crear más plazas, no tienen capacidad de pensar a futuro. Les da absolutamente igual todo", ha censurado la dirigente regional.

Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha criticado que la "factoría sanchista" esté maquinando cada día "cómo intervenir la Comunidad de Madrid" pero la presidenta "no acepta chantajes, ni imposiciones, ni se desvía del pacto firmado con todos los madrileños en las elecciones".

Así, ha criticado que el Gobierno impulse "regularizaciones y nacionalizaciones masivas para alterar el censo electoral" y para conseguir "que funcione todo mal con el único objetivo".

"La mafia sanchista, como no tiene suficiente con las prostitutas, con la cocaína, con la malversación en los contratos públicos, ahora se está investigando también la financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista con dinero del petróleo del Cártel de los Soles. Estamos en manos de gente que ha abandonado a la inmensa mayoría de las familias que cada vez pagan más y reciben menos", ha asegurado Díaz-Pache.