Ayuso acusa a Mónica García de intentar postularse para "quitar a Yolanda Díaz utilizando a los médicos"

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, de intentar postularse para "quitar a Yolanda Díaz utilizando a los médicos".

Lo ha afirmado en la sesión de control de la Asamblea de Madrid ante una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. "El caos con las cercanías, con los médicos, con los tractores. Siempre huelgas, por cierto, contra su jefa, que se intenta postular para quitar a Yolanda Díaz utilizando a los médicos, que tiene a todos en su contra", ha planteado.

Ayuso ha defendido su proyecto para la región basado en "la alegría" ante la imagen que "desea" Más Madrid, que ha resumido en "tirarle ladrillos a los policías, quemar contenedores y casas okupas" y "la tristeza" de unos "frustrados".

A renglón seguido, ha sacado pecho del turismo, de los grandes eventos y las inversiones que proyecta la Comunidad de Madrid mientras que en el extremo opuesto ha situado la del "caos, que nada funciona, los apagones, la red ferroviaria o el prestigio de las empresas que siempre persiguen" al tiempo que se busca "la inmigración irregular masiva para que sea pobre e islamizada".