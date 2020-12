Ayuso acusa a Sánchez de desaparecer: "Eso sí, cuando las cosas vayan bien, 'Aló Presidente' sábado y domingo"

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de dejar "solas" a las autonomías y ha criticado que desaparezca cuando hay una situación compleja.

"Ni una reunión del consejo de presidentes. Eso sí, cuando las cosas vayan bien o haya un buen anuncio, 'Aló Presidente' sábado y domingo, verá", le ha espetado al portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Ayuso ha criticado que, además, Sánchez ayer mismo en la sesión de control en el Congreso de los Diputados le haya hecho "oposición" a ella y no al revés. "Fíjese que manera de abusar de una administración superior a una inferior en lugar de ayudarnos", ha remarcado a continuación.

Por su parte, Gabilondo ha criticado la "permanente confrontación" de la presidenta con otras instituciones, marcando "distancias y diferencias, singularidades, peculiaridades, en definitiva, disensiones, con lo acordado en el Consejo Interterritorial de Sanidad".

"Tal vez estime que eso procura réditos de otro tipo, pero no favorece la acción conjunta de la sociedad. Señora presidenta, no es justo que atribuya a su gestión todas las mejoras, achacando a los demás, y en general al Gobierno de España, lo que no resulta bien. Pare de buscar nuevos conflictos, con las vacunas, con las pruebas en las farmacias, con las medidas", ha remarcado.