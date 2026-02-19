Ayuso acusa a Vox de querer "fabricar una barriada paleta" mientras Sánchez "promueve la inmigración" para "provocarles"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno de la Asamblea de Madrid. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Vox de querer "fabricar una barriada paleta" que "no es lo que es la Comunidad", mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "promueve la inmigración masiva e irregular" para "provocar" a Vox.

Lo ha lanzado en la sesión de control de la Asamblea de Madrid ante una pregunta de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien ha centrado su intervención en la vivienda social, afirmando que los migrantes irregulares pasan por delante de los españoles.

"Y ustedes lo que quieren es fabricar una barriada paleta que no es la Comunidad de Madrid", ha cargado Díaz Ayuso quien ha reivindicado Madrid como un "cruce de caminos donde todos los ciudadanos de cualquier rincón de España y del mundo han sido uno más".

En este punto ha recalcado que son "acogidos por los mismos derechos constitucionales y en cumplimiento siempre de la ley". Ha añadido que son personas que "cuando hay que donar sangre, cuando hay que ir a manifestaciones, cuando hay una guerra, un atentado, también están".

"Lo que no es la Comunidad de Madrid es un lugar de paletos, como ustedes pretenden con lo de los de fuera", ha apostillado de nuevo. Díaz Ayuso ha reprochado a Vox estar "contra todos los migrantes" mientras que desde el PP se quiere que "esté integrada, que sea próspera y que sea libre".

La presidenta de la Comunidad ha replicado a las acusaciones de Vox señalando que para acceder a una vivienda social es "necesario estar 10 años empadronados" y que tienen que estar en "especial gravedad". Ha cifrado en 9 de cada 10 adjudicatarios los que son españoles, "como ocurre en el resto del mercado de la vivienda"".

También ha destacado que el mayor porcentaje de usuarios de la sanidad pública de Madrid es de fuera de la región, de otras comunidades. "¿Le voy a negar la sanidad de Madrid a los de Logroño o a los de La Coruña? ¿Porque los señores de Vox han decidido que todo fuera es malo?", ha cuestionado.

Ayuso ha afirmado que el presidente del Gobierno "lo que promueve es masiva e irregularmente la inmigración para provocar" a Vox frente a una Comunidad de Madrid que está "promoviendo la Hispanidad" con 600 millones de personas "unidas por una religión, por una forma de ver la vida, por una cultura, por un idioma".

"Trabajamos para que Madrid, a pesar de los intentos de la ultraizquierda, siga siendo próspera y libre para los madrileños, para el resto de españoles y para todos aquellos que vienen aquí a vivir y a ser uno más. Eso es lo que ha sido toda la vida la Comunidad de Madrid, un cruce de caminos, no de pobreza, de tiranía, porque aquí no hay comunismo y tampoco hay lo que ustedes pretenden hacer con los inmigrante", ha zanjado.

Por su parte, Moñino ha intervenido citando el ejemplo de "Fran y Bea" que no consiguen una vivienda social para, según la portavoz de Vox, ver como "pasan por delante" una lista de nombres extranjeros.

"También pasan por delante en las listas de espera en sanidad, en las listas de espera en la guardería, en las ayudas directas a la maternidad o al alquiler", ha proseguido.

En este punto ha culpado al PP y al PSOE de esta situación porque "promueven que Fran y Bea sean discriminados en su propio país". "A quien hay que señalar es a ustedes, a ustedes que malversan los impuestos que con muchísimo esfuerzo pagan Fran y Bea para beneficiar a los de siempre, a los que acaban de llegar", ha planteado.

Pérez Moñino ha rematado afirmando que Ayuso ha "decidido abolir el derecho de los jóvenes españoles a acceder a una vivienda asequible", pero ha advertido que no podrá "abolir el derecho" de que escojan "una papeleta que les haga rendir cuentas".