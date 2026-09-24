Ayuso afirma que desahucio de Maricarmen fue "en cumplimiento de la ley" y acusa a Sánchez de alentar "quema de calles"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la inauguración de The District 2026, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que el desahucio de Maricarmen, la vecina del distrito de Retiro que residía desde hace 70 años en la calle Alcalde Sainz de Baranda, fue "en cumplimiento de la ley", que ha impulsado el propio Gobierno de la nación, y ha acusado al presidente, Pedro Sánchez, de alentar la "quema de calles".

"Ayer se produjo un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España, a manos de la Policía Nacional, que la gestiona el Gobierno. Por orden judicial, no por otro motivo, no es una decisión nuestra, en cumplimiento de una ley y de unas leyes que este Gobierno y sus socios han tenido ocho años para modificar, si no estaban de acuerdo con ellas", ha asegurado la dirigente regional en un foro organizado por el Círculo de Empresarios.

Así, ha censurado que en estos ocho años el Gobierno ha prometido 184.000 viviendas y no ha "construido ninguna", pero sí ha puesto en marcha una ley de vivienda "absurda" que lo único que está promoviendo es que los precios "se sigan disparando", además de que no se construye vivienda "al ritmo de lo que se necesita".

Ayuso ha subrayado que el mercado de venta y alquiler de vivienda "se están viendo perjudicados" y ha valorado que es evidente que esto causa "un perjuicio tremendo a la economía, también al talento y especialmente a los jóvenes".

"Además por desahucios el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen cinco en la Cataluña de (Salvador) Illa y de Sánchez, por cierto, comprando voluntades que luego no funcionan", ha apuntado.

CENSURA QUE SÁNCHEZ PROMUEVE "QUEMA DE CALLES" DESDE LA ONU

Después de que este miércoles cerca de 10.000 personas se concentraran frente al ático de Chamberí, que adquirió la Comunidad de Madrid, la presidenta madrileña ha criticado que Sánchez con los "problemas importantes" que sufre España decida ir a una reunión de la ONU a "promover la quema de calles, que es lo más peligroso y pernicioso para la prosperidad de todos".

"Y esas protestas, desde que hemos empezado septiembre, están siendo más violentas. Y no van a dejar de estarlo. Y por eso lo que nosotros queremos advertir es del ambiente que van a tener que sufrir los madrileños y todos aquellos que exponen, estudian, trabajan, viven en la Comunidad de Madrid, porque van a ser presos de esta situación", ha avisado.

En esta línea, Ayuso ha cargado contra las "algaradas" que se están promoviendo en España y que alienta el propio presidente, algo que asegura que hace contra ella porque lo que quieren es "desahumanizar y acosar".

Cree que lo que están promoviendo es "un ambiente irrespirable de tensión" que busca "reventar el esfuerzo de todos" y que especialmente afecta a las empresas en su día a día. "Este clima no favorece a la inversión, no da ninguna seguridad y es el motivo principal por el que muchas empresas gustosamente irían a otros muchos lugares a llevar prosperidad", ha señalado.