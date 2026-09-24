Ayuso pregunta por qué manifestantes no fueron "al Ministerio de Vivienda" e insiste en que el ático "no era para ella"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante la entrega de los XXIV Premios de Cultura del Gobierno regional, en Teatros del Canal, a 21 de septiembre de 2026 - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha preguntado este jueves por qué los manifestantes que recorrieron las calles a favor del derecho a la vivienda no fueron al Ministerio y decidieron llevar la concentración frente al ático de Chamberí, que adquirió el Gobierno regional, además de insistir en que el inmueble "no era para ella".

"¿Por qué no fueron al Ministerio de Vivienda ? Porque si no sirve el Ministerio de Vivienda para nada, ¿para qué hay un Ministerio de Vivienda?", ha lanzado la presidenta madrileña en una entrevista en 'Cuatro', recogida por Europa Press.

Así, ha vuelto a criticar que el inmueble de Chamberí tenga "hasta drones" y ha criticado la "persecución", a la vez que ha vuelto a preguntar por "dónde viven los ministros que tienen casa propia pero los españoles le pagan otra".

"Hay delegados del Gobierno, subdelegados del Gobierno, organismos públicos por todas partes que se están dejando dinero. Me contaban antes de un edificio que tenía el Gobierno vasco del PNV que reformaron por 5 millones para banquetes, para ampliarlo. Eso no está en ningún sitio", ha denunciado.

Ayuso ha vuelto a insistir en que ella "nunca ha vivido en un ático". "Son todo mentiras las que se han vertido sobre este asunto (...) Lo quiero es que se venda ya mismo pero porque hemos hecho lo mismo con otros inmuebles, por ejemplo, en Gran Vía", ha justificado.

Defiende que ahora mismo ese dinero hace falta en la reconstrucción de la Sierra Oeste y ha insistido en que no quiere saber "nada de esa historia". Preguntada por quién dio la orden de comprar el ático ha insistido en que fue cosa "de su equipo" pero a ella "no le pareció mal".

"Nosotros tenemos todo tipo de inmuebles en la Comunidad. Uno se vende, se van comprando y vamos gestionando un patrimonio que es pequeño. Entonces propusieron que tengan en cuenta que tenemos que hacer unas obras de reforma que temporalmente son unos meses. No para mí, he demostrado que yo no iba a vivir allí", ha incidido.