Ayuso afirma que Sánchez se ha "cargado" la España de Felipe González y que trabaja para "ayudar a ETA a sacar a presos"

9ebfeae82d641390cba2ccf700ba91e2.jpg - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha "cargado" la España de Felipe González y de los 90, ya que ahora trabaja para "ayudar a ETA a sacar a los presos de las cárceles".

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, la dirigente autonómica ha recordado a las víctimas del exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', que ha salido de la cárcel en régimen de semilibertad, y que el PSOE "ha puesto en la calle".

Considera Díaz Ayuso que la izquierda siempre intenta "ganar por la moral lo que no consigue ni por las urnas ni por los juzgados" porque son "unos frustrados que no admiten que el pueblo de Madrid no les quiere ni España entera".

Además, le ha criticado al PSOE que utilice "dinero público para contratar amantes" con esos entornos "sórdidos" con los que piensan que "los demás son iguales". "Consideran que los jefes de gabinete del resto de los gobiernos en España son como los de Sánchez", ha reprochado.