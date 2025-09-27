Ayuso agradece el trabajo de los profesionales en la extinción del incendio de Peñalba de la Sierra

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. - Marta Fernández - Europa Press
Europa Press Madrid
Publicado: sábado, 27 septiembre 2025 12:46

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido el trabajo de los profesionales en la extinción del incendio de Peñalba de la Sierra, en Guadalajada y que se declaró ya hace una semana.

Así lo ha señalado en su cuenta de la red social X en un mensaje después de que la Comunidad de Madrid haya ampliado los medios aéreos y terrestres desplegados para ayudar en las labores de extinción del fuego.

"Este incendio no parece interesar mucho, pero llevamos 6 días trabajando en la extinción del #IFPeñalbaDeLaSierra, Guadalajara. Hoy, con más medios aéreos y terrestres. Gracias quienes están trabajando para apagarlo y nuestro apoyo a las personas afectadas", señala.

Contador

Lo más leído