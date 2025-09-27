Ayuso agradece el trabajo de los profesionales en la extinción del incendio de Peñalba de la Sierra

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido el trabajo de los profesionales en la extinción del incendio de Peñalba de la Sierra, en Guadalajada y que se declaró ya hace una semana.

Así lo ha señalado en su cuenta de la red social X en un mensaje después de que la Comunidad de Madrid haya ampliado los medios aéreos y terrestres desplegados para ayudar en las labores de extinción del fuego.

"Este incendio no parece interesar mucho, pero llevamos 6 días trabajando en la extinción del #IFPeñalbaDeLaSierra, Guadalajara. Hoy, con más medios aéreos y terrestres. Gracias quienes están trabajando para apagarlo y nuestro apoyo a las personas afectadas", señala.