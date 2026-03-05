Ayuso alerta de que el envejecimiento de España le aboca a la "irrelevancia en el mundo" por pérdida de peso demográfico

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno de la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado del problema demográfico en España que la está llevando a envejecer y le aboca a la "más absoluta irrelevancia en el mundo" por su caída del peso demográfico.

Lo ha afirmado en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid en una pregunta formulada por la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, centrada en las políticas de igualdad entre hombres y mujeres.

"España envejece, perdemos 200.000 españoles al año", ha advertido la mandataria autonómica, quien ha destacado que la maternidad "se hunde" también entre los inmigrantes a pesar de las "teorías del reemplazo" que plantea Vox. "Ya no nacen bebés, tampoco entre mujeres inmigrantes ni tampoco españoles", ha recalcado.

Ayuso ha señalado que un país que envejece es un "país abocado a morir" y que por ello desde el Ejecutivo regional se han impulsado medidas enfocadas en potenciar la maternidad y la paternidad.

"Nosotros lo que tenemos que hacer es frenar ese problema que tenemos como sociedad, porque vamos a pasar a la más absoluta irrelevancia en el mundo por peso demográfico. Nuestros valores no van a contar, porque un país envejecido queda fuera de todo, por supuesto además con otros muchos problemas de sostenimiento del sistema de los servicios", ha augurado Ayuso.

"DE MADRID AL CIELO", PERO LAS MUJERES MUCHO MÁS TARDE

Así, Ayuso ha reivindicado Madrid como una de las regiones "con mayor esperanza de vida del mundo" y ha destacado que una mujer en Villa de Vallecas es "más lonjeva" que una que vive en Suecia. "Y por eso podemos decir, sí, 'De Madrid al cielo', pero a las mujeres mucho más tarde", ha rematado.

La mandataria autonómica ha reivindicado que en Madrid tienen la mayor tasa de empleo femenino de España, mayor presencia de las mujeres directivas profesionales, la mayor red universitaria y cultural con "gran presencia de las mujeres" y trabajo por la maternidad, la paternidad y para "ayudar a las menores embarazadas".

"De hecho, estamos revirtiendo la despoblación rural en la Comunidad de Madrid, que ahora encabeza, por cierto, el ranking de nacimientos en España, con unos datos que son terribles igualmente en toda Europa y en España también", ha rematado.

Además, Ayuso ha recomendado a Vox que para promover la igualdad entre hombres y mujeres podrían "empezar por su partido" porque es "el único partido nacional" que no tiene una sola mujer presidiendo una organización territorial. "Es decir, no confían en ustedes en su propio partido", ha lanzado. Actualmente la cabeza del partido en Madrid es José Antonio Fúster, quien relevó a Rocío Monasterio en el cargo.

VOX ADVIERTE SOBRE LA MIGRACIÓN

Por su parte, Vox ha advertido de que Madrid "no puede ser la casa de todos" si eso significa "convertir la región en la casa de quien viene a agredir o violar a las mujeres" o a "tapar con trapos misóginos la cabeza de mujeres y niñas".

"Mientras su Gobierno, señora presidenta, presume de un Madrid abierto y global donde caben todos los acentos, las violaciones han aumentado un 182% en los últimos años", ha afirmado Moñino.

Por último, ha instado a la presidenta de la Comunidad de Madrid a "reaccionar" o van a seguir "de brazos cruzados mientras cada vez más mujeres" cambian "sus rutinas por miedo".

"¿Van a seguir ustedes dejando solo a Vox denunciando que la invasión migratoria destruye nuestra seguridad?", ha concluido Isabel Pérez Moñino.