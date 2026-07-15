Ayuso alerta de la "inseguridad" que pueden generar en Europa las "regularizaciones masivas": "Lo vamos a lamentar"

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el acto de balance político celebrado en el Parque de Berlín, a 22 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado este miércoles de la "inseguridad" que pueden generar en Europa las "regularizaciones masivas" de inmigrantes, como la que asegura que está promoviendo el Gobierno de España, y ha asegurado que es algo que van a "lamentar" todos.

Lo ha expresado así ante líderes conservadores europeos y latinoamericanos en el marco del foro 'Libertas' que organiza en Madrid el Partido Popular Europeo (PPE), donde ha puesto el foco en que millones de ciudadanos están entrando "sin control y de manera irregular y masiva".

Ha asegurado que lo hacen especialmente a través del aeropuerto de Barajas, pero también "del resto de fronteras y hoy también Gibraltar", después de que este miércoles se hayan retirado las puertas de hierro en el paso fronterizo, tras la entrada en vigor provisional del acuerdo entre la UE y Reino Unido, que pone fin a los controles de pasaportes en este punto.

Considera la presidenta madrileña que se está creando "un efecto llamada" que de no pararse a tiempo "va a multiplicar hasta niveles desconocidos la inseguridad y el mantenimiento de los servicios públicos", no solo en España sino también en el resto de Europa.

"Estamos hablando de más de 3 millones de personas, según están calculando muchos funcionarios, a los que hay que añadir otros 3 millones de personas con los que ya no se tienen ningún control y se les puede otorgar la ciudadanía, no bajo un criterio lógico, sino simplemente viciar los censos electorales hacia una tendencia política determinada, la del Gobierno de Sánchez, como hacen sus amigos populistas", ha denunciado.