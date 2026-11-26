Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante el acto de balance político celebrado en el Parque de Berlín, a 22 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han elegido el centro de Madrid para cerrar campaña este viernes tras más de 2.000 actos del partido de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

En concreto, Díaz Ayuso pondrá el broche final a la campaña en Madrid con un acto de cierre en el Lírico Rooftop Calderón, junto a la candidata del PP al Congreso de los Diputados por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo; el candidato al Senado por Madrid, Pedro Rollán; y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El PP de Madrid cierra así una campaña marcada "por una intensa actividad política y territorial, con mesas informativas y encuentros repartidos por toda la región", ha señalado el partido en un comunicado.

En total, 16 encuentros y mítines en los que la presidenta ha recorrido municipios y distritos de toda la región, además de cuatro provincias (Valencia, Segovia, Toledo y Barcelona) y la ciudad autónoma de Ceuta.

El Partido Popular de Madrid llega al final de la campaña haciendo "un balance muy positivo". Uno de sus principales hitos fue el gran acto celebrado en la Caja Mágica este miércoles, junto al presidente del PP y candidato a la Presidencia de España, Alberto Núñez Feijóo.

Para la última jornada, el Partido Popular de Madrid desplegará a sus 25 primeros candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado por Madrid en una jornada de movilización electoral que les llevará a recorrer las sedes municipales y de distrito del partido.

Participarán en mesas informativas y encuentros con afiliados, simpatizantes y vecinos para trasladar el proyecto del Partido Popular de cara a las elecciones generales.

La jornada servirá para culminar la campaña con la presencia del partido en las calles y en los municipios de la región durante las últimas horas, "con un despliegue territorial que permitirá acercar las propuestas de Feijóo a los ciudadanos y reforzar la movilización de cara a la cita electoral", han señalado.

La presidenta madrileña señaló desde la Caja Mágica que el 29 de noviembre es hora de ser "patriota" con el voto porque no votar "no es una opción". "El domingo es una fecha para la historia. Que todos podamos decir, España vivió el cambio y yo contribuí a él. Yo fui parte de la solución. Yo no fallé a España y a su futuro", defendió.

Uno de los lemas que ha usado durante la campaña, además de volver al 'me gusta la fruta', ha sido el término "garrapata" que ha realizado con el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y lo que le rodea porque "penetra e. el cuerpo, te va succionando, chupando la energía, y se va quedando con todo".

También, ha insistido en la importancia de "concentrar el voto" en la candidatura 'popular' porque Alberto Núñez Feijóo es "imprescindible", además de insistir en la importancia de "no relajarse".