Ayuso y Almeida felicitan al joven e "imparable" Alcaraz por "hacer historia" a sus 22 años

El tenista español Carlos Alcaraz ha conquistado el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de superar este domingo en la final al serbio Novak Djokovic - Sydney Low / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han felicitado este domingo al joven e "imparable" Carlos Alcaraz por "hacer historia" tras conquistar el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, a sus 22 años.

La dirigente madrileña ha felicitado al tenista español desde la II Intermunicipal del PP de Madrid por "hacer historia" a sus 22 años, mientras que el alcalde ha subrayado que se convierte así en el jugador más joven de la historia en ganar todos los Grand Slams.

"Imparable Carlos Alcaraz. Ganador del Open de Australia y el jugador más joven de la historia en ganar todos los Grand Slams. Orgullo de España. Enhorabuena", ha expresado el regidor a través de sus redes sociales.

Alcalzar ha ganado su el primer Grand Slam de la temporada, después de superar este domingo en la final al serbio Novak Djokovic (2-6, 6-2, 6-3, 7-5), al que le ha negado su 25º 'grande', un título que supone el primero para el murciano en Melbourne y que le permite completar el 'Career Grand Slam', es decir, haber ganado al menos una vez cada uno de los 'major' del curso: Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Con 22 años y 272 días, Alcaraz ha alzado su séptimo título de 'Grand Slam' y ha alcanzado un Olimpo hasta ahora solo accesible para leyendas como Fred Perry, Donald Budge, Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafa Nadal y el propio Djokovic, los únicos capaces hasta ahora de conquistar los cuatro 'grandes' del circuito.