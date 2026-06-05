Ayuso y Almeida harán de cicerones de León XIV en Madrid, primera parada del viaje apostólico en España

El Papa León XIV en una audiencia general en el Vaticano - Vatican Media / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, harán de cicerones de León XIV en su visita a Madrid, primera parada del viaje apostólico del Pontífice, que continuará en Barcelona y concluirá en Canarias, con actos en Gran Canaria y Tenerife.

Ambos mandatarios madrileños recibirán a Robert Prevost en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Será a las 10.30 horas cuando el Papa toque suelo español en una bienvenida en la que estarán presentes los Reyes y que dará paso a una ceremonia oficial una hora después en el Palacio Real, también con invitaciones para Ayuso y Almeida. El alcalde prolongará la jornada hasta trasladarse a la Plaza de Lima, donde tendrá lugar la vigilia con jóvenes.

Regidor y presidenta volverán a coincidir en su labor de anfitriones de León XIV en la misa que se espera multitudinaria en la Plaza de Cibeles, el domingo a las 10 horas. Será un poco antes de que comience la misa cuando Almeida entregue al Papa las Llaves de Oro de Madrid en un acto en el que estarán presentes concejales de todos los grupos políticos, quienes también serán testigos de la firma de León XIV en el Libro de Honor del Ayuntamiento.

Ya por la tarde, a las 18 horas, Ayuso y Almeida volverán a coincidir en el encuentro con León XIV en 'Tejer redes', el evento con el mundo de la cultura, la economía y el deporte que se celebra en el Movistar Arena.

El alcalde ya ha confirmado su asistencia a la intervención del Papa ante el Congreso de los Diputados el lunes, un esperado discurso del Pontífice ante la clase política española y por el que el regidor ha pedido que "no se instrumentalice" por parte de nadie recomendando acoger sus palabras "y reflexionar". "El Papa no sólo es el jefe de la Iglesia Católica y nuestro pastor, sin lugar a dudas, sino que también es una brújula moral para el tiempo en el que vivimos", ha defendido.

La Catedral de la Almudena, patrona de la ciudad, es el lugar elegido para la oración que dirigirá el Papa a las 18 horas del lunes y a la que llegará tras hacer un recorrido en Papamóvil por algunas de las calles más emblemáticas del corazón de la ciudad. Le estarán esperando en la catedral tanto el alcalde como la presidenta regional. La siguiente parada conjunta será una hora después en el estadio Santiago Bernabéu, donde tendrá lugar el encuentro con la comunidad diocesana.

El martes, último día del Papa en su estancia en Madrid, Almeida acompañará al Pontífice en su encuentro con los voluntarios en Ifema Madrid para, junto con la presidenta Ayuso, despedir a León XIV en Barajas a las 11 horas, donde continuará su viaje apostólico con dirección a Barcelona.