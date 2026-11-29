La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vota el 29N en el IES Fortuny - EUROPA PRESS

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha animado este domingo a la participación de los ciudadanos en las elecciones de este 29 de noviembre y a llevar la "ilusión" a las urnas.

Así lo ha trasladado tras depositar su voto en el IES Fortuny, en el distrito de Chamberí, donde ha llegado cerca de las 13 horas. A esa hora, decenas de personas esperaban para votar en las diferentes mesas electorales, una de ellas la presidenta madrileña.

En el lugar, ha sido recibida por los apoderados del PP a los que ha agradecido su tarea. También, algunos de los ciudadanos que estaban votando en ese momento en el colegio han coreado un 'Viva Ayuso'.

"Espero que siga habiendo tanta participación. Me encanta ver las calles de Madrid llena de gente que está yendo con muchísima ilusión a las mesas. Y también pues que pase rápido, porque tengo mucha ilusión por que llegue la noche. Así que muy emocionante, muy bonito y que viva la democracia", ha trasladado Díaz Ayuso.