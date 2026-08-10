Ayuso anuncia nuevas ayudas para explotaciones ganaderas y agrícolas afectadas por el incendio de la Sierra Oeste

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atiende a los medios durante la visita a los evacuados por el incendio de la sierra oeste, en el polideportivo La Chopera, a 26 de julio de 2026, en Villamanta, Madrid (España)- A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes nuevas ayudas "extraordinarias" para explotaciones ganaderas y agrícolas afectadas por el gran incendio de la Sierra Oeste, destinadas a "recuperar e incluso mejorar" las infraestructuras afectadas.

Durante su visita al municipio de Villa del Prado, para conocer los daños ocasionados en estas explotaciones por el fuego, Ayuso ha explicado que las medidas contemplarán apoyo para nuevas instalaciones y maquinaria, la reincorporación de jóvenes al campo y convenios con bancos para que puedan adelantar a los afectados el importe de las prestaciones de la Política Agraria Común (PAC), asumiendo el pago de los intereses correspondientes.

Asimismo, la Comunidad ha indicado que se establecerán indemnizaciones por los animales muertos a consecuencia de los incendios. El paquete se completará con una convocatoria de ayudas directas extraordinarias para reparación de instalaciones y maquinaria dañada, así como con compensaciones por las pérdidas de producción agrícola y ganadera directamente achacables a los incendios.

"Lo que queremos no solo es que se recuperen todas estas zonas dañadas, sino que salgan reforzadas y que mejoren una vez que pasen estos meses de duro trabajo", ha afirmado Ayuso en su intervención.

FLEXIBILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Además, el Gobierno regional aplicará medidas de flexibilización de los procedimientos administrativos. Así, se aplicará la excepcionalidad por causa de fuerza mayor en los eco-regímenes de las solicitudes de la PAC 2026 y en la ayuda asociada al engorde de terneros, así como en las peticiones de ayudas directas de 2027 correspondientes a explotaciones afectadas.

También se flexibilizarán los plazos de justificación de las prestaciones de Modernización e incorporación de jóvenes agricultores y de las inversiones de las corporaciones locales en infraestructuras agrarias de uso común que estén en curso.

Asimismo, los titulares de explotaciones situadas en las zonas afectadas podrán iniciar la ejecución de las inversiones correspondientes a la convocatoria de 2027 de Modernización de explotaciones.

En otro orden de cosas, la presidenta autonómica ha informado que ya se han recaudado ya 323.000 euros destinados a la "reconstrucción" del gran incendio de la Sierra Oeste. "Gracias a la generosidad de todos aquellos que han querido donar para paliar los efectos de los incendios", ha destacado.

REPRODUCCIÓN DE ESPECIES VEGETALES CON IMIDRA

La jefa del Ejecutivo autonómico ha avanzado además que en los próximos días se anunciarán nuevas actuaciones a través del IMIDRA (Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario) con medidas destinadas a la reproducción y conservación del material vegetal dañado y la promoción de nuevas plantaciones con el objetivo de preservar variedades tradicionales de vid y otros recursos fitogenéticos de interés.

"Porque lo que estamos es en una pronta recuperación, pensando no solo en la ganadería y en la agricultura, sino en el campo. Es urgente actuar ahora, y sobre todo ello tenemos ya proyectos pensados", ha recalcado Ayuso.

Igualmente, se pondrán en marcha ayudas para la incorporación y reposición de razas autóctonas y una línea específica para la recuperación de los viñedos afectados. En este sentido, Ayuso ha señalado que se ha mantenido una reunión con 15 bodegas de las zonas afectadas, para las que se prepararán "planes específicos" de recuperación.

UN MILLÓN DE EUROS EN AYUDAS

Ayuso también ha destacado una partida de un millón de euros a través de un contrato de emergencia con la que el Ejecutivo autonómico está impulsado "medidas urgentes" para paliar los efectos de los incendios que han asolado la región este verano.

"Una partida de un millón de euros para garantizar que se siga cuidando de la alimentación y del agua de los ganados, para seguir reparando infraestructuras dañadas, para prestar asistencia veterinaria, algo que no faltó desde el primer día cuando comenzaron los incendios", ha señalado.

Entre las actuaciones ya realizadas, la Comunidad de Madrid ha distribuido 600.000 kilos de paja y forraje para garantizar la alimentación del ganado.

Además, Ayuso ha informado de que en los últimos días se ha llevado a cabo el reconocimiento de 21 explotaciones ganaderas y 5 agrícolas afectadas por los incendios. Hasta el momento, han notificado algún tipo de daño 81 ganaderías, que cuentan con un total de 9.835 animales censados.

La Comunidad también está actuando sobre la fauna silvestre de las zonas afectadas, según ha apuntado Ayuso, para procurarles a estos animales alimento y agua. En concreto, el Ejecutivo autonómico ha suministrado 135.000 kilos de alimento -- 80.000 de alfalfa, otros 5.000 en tacos, 10.000 de forraje, 40.000 de maíz y trigo y 10.000 de piedras de sal--, y la adquisición y distribución de puntos de agua para garantizar el acceso de los animales a este recurso.

Al detalle, se han instalado 47 bidones de 1.000 litros de capacidad y 47 bebederos de 30 litros para la caza mayor, además de 47 depósitos de 60 litros y 47 piletas de hormigón destinadas a la caza menor. Igualmente, se ha limitado la actividad cinegética en los cotos afectados.

LA COMUNIDAD COLABORA EN DOS INCENDIOS EN SEGOVIA

Respecto a otros incendios en los que está interviniendo la Comunidad de Madrid, Ayuso se ha referido a dos fuegos que permanecían activos durante la jornada anterior en la provincia de Segovia, en el entorno de San Antonio y Navas de Riofrío.

En concreto, el Gobierno regional ha destinado cinco dotaciones terrestres y tres helicópteros del Cuerpo regional de Bomberos para colaborar en las labores de extinción.

Según ha explicado, ambos incendios han quedado perimetrados durante la noche, aunque ha advertido de que las próximas horas serán "vitales" para comprobar su evolución.