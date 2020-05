Ayuso, sobre el apoyo de Cs al estado de alarma: "Es una estrategia política que no tiene que ver con lo necesario"

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que ella interpreta el apoyo de Ciudadanos al estado de alarma como "una estrategia política que nada tiene que ver con lo necesario".

"Nosotros estamos siempre con el debate en Madrid por lo mismo. Porque en las últimas semanas el PSOE intenta dividir el Gobierno de la Comunidad utilizando a Ciudadanos, y yo no quiero esto, ni mucho menos", ha señalado, en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press.

En este sentido, ha remarcado que ella ya ha dicho que no pacta "con el desastre", pues considera que en estos momentos "el proyecto político de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es el desastre". Ayuso no va "a aplicar sus recetas para Madrid", ni va a subir "los impuestos a nadie" ni tampoco va a "expulsar a los grandes empresarios".

"Mi camino va por una dirección completamente diferente. No entiendo por tanto que se le apoye sin condiciones. No entiendo estas estrategias. Esto para mí es politiqueo y conmigo que no cuenten para eso", ha indicado, a continuación.

Preguntada si la decisión de Ciudadanos pone en peligro el Gobierno regional, Ayuso ha indicado que no debería porque, dentro de la situación tan difícil que se está viviendo en España, su Ejecutivo está "tomando pasos firmes en un mismo sentido". Los ciudadanos han votado para que se apliquen un tipo de políticas determinadas y, a su parecer, "cambiar las reglas a mitad de partido creo que no ayuda y no beneficia a nadie".

Volviendo al estado de alarma, la dirigente madrileña ha sostenido que este tiene que acabar "pronto", si no es ahora en quince días, porque hay leyes que "procuran todo lo que ahora mismo se precisa para seguir conteniendo el avance de la epidemia". "Tenemos que permitir la vuelta a la normalidad por completo", ha declarado.