Ayuso aprobará este viernes los Presupuestos en Consejo extraordinario tras aplazarse por el accidente ferroviario

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, a 9 de abril de 2026, en Madrid (E - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene previsto aprobar este viernes los Presupuestos regionales de 2027 en un Consejo de Gobierno extraordinario, tras suspenderlo el miércoles para "servir a los afectados" por el accidente ferroviario en Alta Velocidad en Toledo.

Según informaron desde el Gobierno regional, se suspendió la reunión por el accidente con víctimas mortales registrado a las 8.54 horas, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo.

La Comunidad de Madrid tiene previsto aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2027, que alcanza los 32.911 millones de euros, un 7,3% más en comparación con este año, y con una inversión histórica de casi 20.000 millones destinada a Sanidad y Educación.

Con casi nueve de cada diez euros en el ámbito social, las últimas cuentas públicas de la legislatura son las mayores de la historia en la región, incrementándose en más de 5.350 millones en comparación con 2024, avanzaron desde el Gobierno autonómico.

En el próximo ejercicio se sumarán seis nuevas bajadas de impuestos a las 35 aprobadas desde 2019 --un total de 41--. Además, apuntan que el cuadro macroeconómico ha sido avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), con una inversión que alcanza los 1.942 millones (+25%).

Está marcado "por el equilibrio, sin déficit ni endeudamiento para las arcas públicas, con una economía que aporta más del 20% al PIB nacional y que seguirá siendo la región más solidaria de España", ya que dará al Fondo de Garantía de los Servicios públicos Fundamentales 7.555 millones en 2027, un récord histórico.