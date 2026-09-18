Ayuso apunta a una "mafia de Estado" contra ella por ático y dice que "jamás" quiso comprarse una casa: "Es una memez"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 17 de septiembre de 2026, en Madrid (España).- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apuntado este viernes a una "mafia de Estado" contra ella por la compra del ático de Chamberí y ha defendido que "jamás" quiso comprarse una casa, algo que cree que es "una memez".

En declaraciones a los periodistas desde Alcalá de Henares, la presidenta ha trasladado que como "ya no hay novio, ahora hay ático" y ha criticado que se someta a preguntas que no le hacen "al resto de políticos de este país" al defender que se le está "persiguiendo". "Ningún político ni ningún ser humano puede responder todo eso", ha justificado.

La dirigente madrileña ha defendido que su responsabilidad no es "gestionar inmuebles" y ha afirmado que ella no ha dado ninguna orden para comprar uno. "Tengo excelentes funcionarios que gestionan esas cuestiones, si cada cosa que digo abre siete melones, esto no va a acabar en la vida porque no interesa, porque siempre hay que buscarme una polémica para estar hablando de mi vida personal cuando la gente no sabe ni cómo se llaman la mitad de los ministros de este país ¿Sabéis si los ministros están casados? ¿Con quién viven?", ha preguntado.

Así, ha defendido que nunca ha tenido "el más mínimo interés en vivir" en este edificio y ha asegurado que tiene "miles de pruebas" de que ella estaba buscando un contrato de alquiler con una inmobiliaria. "Comprenderán que jamás me quería comprar una casa con dinero público para vivir yo, como por cierto hacen tantos. En siete años nunca he tenido una casa para vivir. ¿Por qué lo voy a hacer a nueve meses de mis elecciones?", ha apostillado, además de afirmar que ella "no ha mentido nunca".

PUDE "COHERENCIA" Y QUE SEA "PARA TODOS IGUAL"

Sin embargo, Díaz Ayuso ha puesto el foco en que si el Gobierno tuviera "este nivel de fiscalización y de preguntas" no hubiera ocurrido la "invasión" de Ceuta ni habría "millones perdidos en fondos europeos mal gestionados". Es por ello que pide "coherencia" y que sea "para todos igual".

"Para saber la verdad se tienen que contextualizar las cosas, y a mí se me ha negado en todo momento", ha valorado, a la vez que ha cargado contra el "relato" que se ha creado al respecto robándole su "intimidad" al salir todos los detalles de la casa que ella estaba buscando de alquiler.

"Al presidente del Gobierno, que es impresentable, solo se le ocurre decir que Ayuso se ha comprado un aticazo, para no perdonar. Tú, el jeta de la Mareta, el que estás viviendo del erario público en todo", ha lanzado contra el presidente del Gobierno, mientras que ha destacado que ella siempre "se ha pagado sus cosas", ha vivido de alquiler "toda la vida" y ha estudiado "en la universidad pública", por lo que considera que esto es "bochornoso".

LE GUSTA "TENER VECINOS Y VIVIR EN COMUNIDAD"

En la misma línea, ha expresado que ella no tiene una residencia oficial "ni quiere" porque le gusta "tener vecinos y vivir en comunidad". "Me gusta ser normal, me gusta andar por las calles, me gusta pagarme las cosas, no tiene sentido que siete años de esfuerzos diarios como estoy realizando, acaben si el pliego va por el canal B o por el canal Z, a mí qué me importa", ha trasladado.

Además, ha preguntado quién va a comprar ahora este ático, que sigue a la venta por parte de Planifica Madrid, cuando tiene "un dron encima" y sufre una "persecución. "¿Quién es el guapo que va a comprar nada teniendo a la prensa persiguiendo?", ha apuntado.

PREGUNTAS QUE "NO SON DE SU COMPETENCIA"

Al hilo, ha subrayado que ella no puede responder a "preguntas técnicas que no son de su competencia" ya que la suya es "gestionar 30.000 millones de euros de presupuestos para traer la Fórmula 1, traer el centro de datos o que venga el Papa y todo funcione" además de traer "riqueza a Madrid, prosperidad y gestionar los mejeres servicios públicos.

En sus declaraciones se ha vuelto a referir al 'Chao pescao' que respondió durante el verano a esta asunto, ya que ha reivindicado que ya ha explicado lo mismo "30 veces". "Me seguisteis todo el verano con todos los incendios forestales y nunca quisisteis preguntarme una sola vez cómo se encontraba la gente. Gente que ha perdido sus casas, sus fincas, sus animales. Todo el verano, todos los días respondiendo a la prensa. Y ya fue cuando dije oye, ya está en venta. Chao", ha explicado.

Ha insistido en que ella no quiere "una casa para ella" ni gastarse "dinero de nadie en un momento en el que la Sierra Oeste estaba hundida" por lo que se decidió "reorientar los presupuestos y el gasto", además de "quedarse sin vacaciones" para apoyar la zona.

"Quiero que todo ese dinero vaya a la recuperación. No lo quiero para mí, para nada. No quiero ser nada de esa historia. Y por más que explico, por más que digo, da igual", ha expresado la líder de Ejecutivo madrileño, quien ha cuestionado que todo lo que le rodea tenga que ser "arruinado y perseguido".

Ha enmarcado de nuevo la compra de inmueble en las obras de la Real Casa de Correos, si bien ha señalado que todavía no estaba tomada la decisión. "Os habéis precipitado tanto y se ha montado tal lío que mis primeras explicaciones eran tan sencillas que no convencían, porque os habéis puesto ya en octubre y en noviembre cuando yo no sé cómo van a ser las obras de Sol. Yo no sé si finalmente empiezan cuando tienen que empezar, no sé dónde me voy a ir. En mi primera rueda de prensa os dije claramente puede que sea para mí, o que se vaya un consejero porque a lo mejor yo me quedo en la Consejería de Presidencia y mando al consejero de Presidencia allí. No lo sé", ha trasladado.