Planifica Madrid acuerda mantener a la venta el ático de Chamberí hasta recibir una oferta "que cumpla los requisitos"

Archivo - Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Planifica Madrid ha acordado mantener a la venta el ático de Chamberí, en el paseo General Martínez Campos, hasta recibir una oferta que "cumpla con los requisitos establecidos en los pliegos".

Así, el procedimiento de venta estará abierto hasta que se reciba una oferta que concuerde con las condiciones establecidas tras quedar desierto el anterior lote debido a la "mala publicidad" que tiene ahora mismo el inmueble, según indican fuentes regionales a Europa Press.

Fue el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien informó este jueves en la Asamblea regional, donde dio cuenta de la actividad de esta empresa que depende de su Consejería, de que el Gobierno regional iba a mantener a la venta el ático a través de un procedimiento abierto de adjudicación, tras recibir una oferta ya por los inmuebles que se pusieron en venta en Gran Vía.

"La Comunidad de Madrid ha recibido una oferta por los cuatro inmuebles de la calle Gran Vía por cerca de 12 millones de euros, y el inmueble de Martínez Campos se mantendrá a la venta a través de un procedimiento abierto de adjudicación", aseguró.

En octubre, el consejo de administración de Planifica Madrid elevará a la Junta General de Accionistas la aprobación de un reparto de dividendos a cuenta a favor de la Comunidad de Madrid.

Serán 20 millones de euros para seguir con las labores de reconstrucción en la Sierra Oeste, donde ya se ha aprobado una inversión superior a los 120 millones de euros, y 2,9 millones para la Agencia de Vivienda Social para atender las necesidades de las personas más vulnerables que han perdido su vivienda, explicó el consejero.