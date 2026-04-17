Ayuso asegura que el alcalde de Móstoles está en situación "profunda de desigualdad" y reivindica su trabajo "magnífico"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa junto con el vicepresidente de CEOE y presidente de CEIM, Miguel Garrido, en un encuentro de trabajo con directivos y representantes de empresas españolas en Bruselas - Marius Burgelman/Belga/Europa Press

BRUSELAS 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes que el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, se encuentra en una situación de "profunda desigualdad" porque no sabe todavía "de qué se le está acusando" y ha reivindicado su trabajo "magnífico" al frente al Ayuntamiento.

Lo ha señalado así en declaraciones a los periodistas desde Bruselas, después de que la Fiscalía de Área de Móstoles-Fuenlabrada haya solicitado el impulso procesal de una querella presentada contra el alcalde de Móstoles y el Partido Popular por el caso de presunto acoso sexual y laboral a una exedil para que se incoen diligencias de investigación.

"No ha recibido información por parte del juzgado. Está, por tanto, en una situación profunda de desigualdad", ha señalado la presidenta regional, quien ha cuestionado que un alcalde sea "el tema del día", algo que le deja en "situación de desventaja" porque está siendo "juzgado mediáticamente".

Así, ha insistido en que todavía no se tiene información al respecto ni se ha pronunciado un juez, además de subrayar que Bautista es un alcalde "magnífico" y está realizando "un trabajo de primera" en Móstoles.

"Que el presidente del Gobierno y que todo el Gobierno salga en tromba contra un alcalde me parece que es de un abuso político desmedido, desproporcionado, pero bueno, es a lo que estamos acostumbrados", ha vuelto a resaltar.