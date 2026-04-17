Ayuso censura que Sánchez se reúna con "gestores de países sumidos en la pobreza" que se "autodenominan progresistas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa junto con el vicepresidente de CEOE y presidente de CEIM, Miguel Garrido, en un encuentro de trabajo con directivos y representantes de empresas españolas en Bruselas - Marius Burgelman/Belga/Europa Press

BRUSELAS/MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se vaya a reunir este sábado en Barcelona con algunos "gestores de países sumidos en la pobreza" que se "autodenominan progresistas".

Así lo ha expresado en declaraciones a los periodistas desde Bruselas, tras participar en un encuentro con empresarios, donde ha cargado contra la IV Reunión en Defensa de la Democracia organizada por Sánchez y el presidente brasileño Lula da Silva, a la que se suman una decena de jefes de Estado y de Gobierno de izquierda, entre ellos, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Uruguay, Yamandú Orsi; o Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

"Nosotros no podemos coquetear con países que no respetan las elecciones libres, a la oposición, a la labor sindical, la libertad de prensa, expresión cultural, religiosa o de conciencia, o la labor independiente de los jueces. De hecho, mañana en Barcelona se va a reunir un grupo de representantes. No quiero generalizar, no digo todos, pero la mayoría de ellos gestores de países sumidos en la pobreza y el narcotráfico", ha denunciado la presidenta regional.

Así, ha asegurado que algunos de los representantes reunidos se oponen "a la alternancia política" con mensajes "guerracivilistas, populistas y revanchistas" promoviendo, como asegura que hace el Gobierno de España, "una pretendida lucha de clases y también un revisionismo histórico para no afrontar sus responsabilidades actuales".

Considera que mañana se pondrán ver dos fotos diferentes, una que representa la reunión "del mundo libre" en alusión a su encuentro con la líder venezolano María Corina Machado, y otra de "narcoestados en torno al presidente Sánchez que quiere erigirse como el líder de una confederación de algunos países que no se caracterizan precisamente por ser democracias liberales".