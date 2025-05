Ayuso asegura, ante el Congreso del PP, que las ideas de Madrid "son conocidas": "No hay mucho misterio"

Ve necesario diferenciar las competencias nacionales y autonómicas EL ATAZAR (MADRID), 21 (EUROPA PRESS)

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que las ideas de la Comunidad de Madrid son "conocidas" y no hay "mucho misterio" de cara a la organización del Congreso que va a organizar el PP en julio, y donde esperan que salgan propuestas que "ilusionan y unan", no centrado solo en "echar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero sí en hacer frente al "deterioro institucional y político".

"Se va a reforzar al presidente (del PP) y a todo su equipo con unas ponencias donde hablaremos de la organización interna del partido y también de nuestras ideas. Las de la Comunidad de Madrid son conocidas, lo que pensamos, lo que vamos a aportar, hay que diferenciar qué son competencias nacionales y cuáles son propias (...) No hay mucho más misterio", ha explicado la mandataria regional tras el Consejo de Gobierno extraordinario realizado en el embalse de El Atazar.

Así, ha vuelto a insistir en su apuesta por no ir siempre "a la contra" sino "a favor" porque es algo que se vuelve "perverso y muy peligroso". "Yo no soy de dar batallas sino más bien de defender, de defender la verdad de lo que somos como país, lo que son nuestras empresas, autónomos, instituciones, denunciar lo que está sucediendo, el deterioro institucional y político, y sobre todo qué proponemos, porque no se trata solo de echar a Sánchez", ha reivindicado Díaz Ayuso.

Considera que hay que hablar de lo que "ha dejado de funcionar bien" en España y sacar a la luz lo que se ha conseguido en más de 40 años de democracia con "los mejores al frente de las instituciones y de las empresas" pese a aquellos que quieren "politizar y dividir todo".