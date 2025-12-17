Ayuso asegura que "mafia y tejemanejes" del PSOE comenzaron en Navarra y ve "fundamentales" las explicaciones de Cerdán

1037038.1.260.149.20251217145316 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, en la Real Casa de Correos, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que la "mafia y tejemanejes" del PSOE comenzaron en Navarra y ha pedido más explicaciones del ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán, del que no vale solo con decir que "ya no está en el PSOE".

En la rueda de prensa de balance del año de la dirigente autonómica tras el Consejo de Gobierno, ha puesto el foco en la falta de explicaciones de "por qué se entregó Pamplona a Bildu", un lugar donde "nació una trama gracias a la cual el señor Cerdán le dio el Gobierno a Pedro Sánchez gracias a estas manipulaciones".

Así lo ha expresado después de que Santos Cerdán haya negado "rotundamente" que el partido se haya financiado ilegalmente durante su etapa como 'número tres' del PSOE y ha asegurado que "nunca" controló el dinero el dinero de las elecciones primarias de 2017 en las que Pedro Sánchez alcanzó la Secretaría General del partido, al tiempo que ha defendido la legalidad de la misma. "El dinero salía de los afiliados y las afiliadas", ha afirmado.

Pese a ello, Díaz Ayuso en que fue "la corrupción" lo que hizo llegar al Gobierno de Pedro Sánchez al Gobierno y es ahora "lo que les ata al mismo poder". "Cada día que pasa los socios no están dispuestos a romper algo que les permite coches, puestos en empresas públicas y privadas, el micrófono que no les correspondería porque son una minoría y luego así poder tapar la gestión ante cualquier escándalo", ha incidido.