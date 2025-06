Ayuso asegura que "no hay libertad de expresión" en Navarra y avisa de que hay "corrupción al más alto nivel"

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que en Navarra "no hay libertad de expresión", ya que se quiere fabricar una comunidad autónoma "para que se la quede Bildu", además de avisar de que ya hay "corrupción al más alto nivel".

Así lo ha expresado en el marco de su comparecencia en la Asamblea de Madrid para hablar de la pasada Conferencia de Presidentes, después de que ella decidiera salirse en las intervenciones que no se hacían en castellano y en las que se usaban pinganillos.

"No hay libertad de expresión en Navarra. Están utilizando el dinero público y el euskera, que no lo hablaba hace pocos años ni el 5% de la población, para crear ciudadanos de primera y de segunda, y el que no le guste que se vaya de esta comunidad autónoma que se está fabricando para que se la quede Bildu", ha valorado Díaz Ayuso.

Estas afirmaciones se producen también tras el informe de la UCO de la Guardia Civil que apunta que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el exasesor ministerial Koldo García obtuvieron presuntamente comisiones de la consecución de obras en Navarra antes de dar ambos el salto a Madrid.

En este contexto, Díaz Ayuso ha aseverado que en Navarra "ya hay corrupción al más alto nivel" mientras los medios de comunicación "callan" porque "no son libres como en Madrid". "Y porque en Navarra, si tú quieres sobrevivir y ser bienvenido en sociedad, tienes que decir en vasco y como quiere el régimen las cosas", ha afirmado.

Ante ello, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha pedido rebatir un dato concreto o objetivo al presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, por decir que "no hay libertad de expresión en Navarra", aunque ha sido rechazado.

La presidenta ha afirmado que Sánchez "sigue al dictado todas las estrategias chavistas de acoso al adversario, a la Policía, a los contrapesos, a la separación de poderes y al propio Estado de Derecho, para que todo esté carcomido y para que la alternancia sea imposible".