Ayuso asegura que el sistema Viogén y las pulseras antimaltrato "no funcionan" y pide al Gobierno que "deje de mentir"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, a 25 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este lunes que el sistema VioGén y las pulseras antimaltraro "no funcionan" y ha pedido al Gobierno de la nación "que deje de mentir" y deje de impulsar "leyes sectarias y lejos del rigor jurídico" que hacen que "las mujeres estén completamente desprotegidas".

"Lo que estoy viendo todos los días es que cada vez que sale una mujer que ha fallecido por violencia de género estaba en el sistema de Viogén", ha denunciado la presidenta en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, tras el último asesinato de una mujer de 28 años en Sevilla.

Díaz Ayuso ha criticado que "no dimita nunca nadie" pese a los problemas que está habiendo con estas mujeres y los fallos de las pulseras y ha pedido no "acostumbrarse" a que las cosas no funcionen en España.

"Esto pasa como con las estaciones de tren. A mí me parece muy bien que le pongan nombres de mujeres a las estaciones de tren de España. Pero me importa más, como mujer y como hombre, que llegue el tren a tiempo. Nos utilizan. Es el pretendido feminismo del Gobierno", ha reprochado.