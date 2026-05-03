Ayuso asiste a una misa en la Basílica de Santa María de Guadalupe en la primera jornada de su viaje oficial a México

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto al cardenal arzobispo de la Arquidiócesis Primada de México, Carlos Aguiar. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido este domingo junto a 7.000 personas a una misa en la Basílica Santa María de Guadalupe de Ciudad de México.

En la primera jornada de su viaje institucional al país, la jefa del Ejecutivo autonómico ha entregado un ramo de rosas como ofrenda floral a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América y Reina de México, para rendir tributo a esta Virgen.

La Eucaristía ha estado oficiada por el cardenal arzobispo de la Arquidiócesis Primada de México, Carlos Aguiar, que ha pedido en su homilía "por la relación entre España y México" y ha dado la bienvenida a la presidenta madrileña, de quien ha dicho que viene "a pedir por todas las mamás de España".

Este templo, que fue reconocido como Santuario Nacional por la Conferencia del Episcopado Mexicano en 1983, alberga también un museo que contiene 4.000 bienes culturales datados del siglo XVI al XXI, con piezas de arte sacro que incluyen pinturas, esculturas, libros, textiles, orfebrería y mobiliario.

AYUSO ARRANCA UN VIAJE DE DIEZ DÍAS

Según han informado desde el Gobierno regional, durante su estancia de 10 días en el país norteamericano, Díaz Ayuso desarrollará su agenda oficial en la capital Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes y Xcaret Riviera Maya.

Este nuevo viaje institucional a México del 3 al 12 de mayo, su segundo al país tras el anterior en abril de 2024, es el tercero al exterior de la presidenta de la Comunidad de Madrid en 2026 después de los que ha realizado a Nueva York (EEUU) y Bruselas (Bélgica).

México es, tras Estados Unidos, el principal inversor americano en la Comunidad de Madrid, región que acapara el 98% del total dirigido a España con más de 1.000 millones de euros en 2025.