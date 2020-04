Ayuso avanza "refuerzo y reorganización" en las residencias y muestra su "respaldo" a Reyero

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este viernes que, teniendo en cuenta que el Covid-19 va a estar en la región por un "largo tiempo", van a hacer un "refuerzo y reorganización" de las residencias de la atención sociosanitaria que se está ofreciendo en ellas.

Así lo ha expuesto Ayuso durante la Sesión de Control del Pleno de este viernes, algo que dice que ya ha hablado con el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, a quien "respalda públicamente".

El portavoz de Unidas Podemos-IU, Jacinto Morano, ha cuestionado a la dirigente autonómica por el motivo por los que el Gobierno ha decidido "no medicalizar las residencias". A lo que Ayuso ha contestado que actualmente hay un total de 204 residencias medicalizadas, 25 del AMAS y 179 privadas, en las que se ha empleado un plan de choque que está "dando sus frutos".

"Nos hemos encontrado con una situación inédita sabiendo que el Covid-19 ya estaba en febrero dando vueltas por España. Teniendo claro que va a estar un largo tiempo entre nosotros este enemigo común lo que vamos a hacer es un refuerzo y reorganización de las residencias de la atención sociosanitaria que se está ofreciendo en ellas. Es algo que he hablado con el consejero Reyero a quien respaldo públicamente", ha trasladado.

La dirigente autonómica ha reconocido que este virus "desconocido" es "una bofetada" que deja a cada paciente síntomas distintos, hay casos de mayores a los que no les hace nada y a otros que es letal en horas. Por ello, se han encontrado con una situación "tan dura en las residencias de la Comunidad".

"NO LES PODEMOS ABANDONAR", DICE MORANO

En este punto, el portavoz de Unidas Podemos le ha pedido a Ayuso que no diga que hay 204 residencias medicalizadas porque "no lo están y le ha insistido en que medicalizar no es poner "algún tipo de vigilancia sanitaria" en los centros residenciales.

A su juicio, Reyero dijo que "lleva realizando a su Gobierno una petición reiterada y desesperada de medicalización de residencias y esto "no es una cifra", porque hay "muchísimos ancianos que son positivo por Covid-19 y la mejor forma de tratarlos es poner personal sanitario en las residencias para que tengan un cuidado continuado".

"Usted tiene recursos materiales y personales, ponga personal en las residencias de mayores y sino traiga una propuesta para obtener más recursos y nosotros la apoyaremos. Le suplico que medicalice las residencias de mayores. Hágalo por nuestros mayores, por una generación a la que le debemos todo, que estamos perdiendo y que no podemos abandonar en estos momentos", ha zanjado Morano.