Ayuso avisa de que Madrid está "gravemente infrafinanciada" y de que el nuevo sistema de no dejará bajar impuestos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado de que la región está "gravemente infrafinanciada" por parte del Gobierno de España y ha denunciado que el nuevo sistema de financiación autonómico "no permitirá bajar impuestos, una libertad que está recogida en la Constitución".

"El Gobierno nos debe más de 10.500 millones de euros por prestaciones y servicios públicos que no nos paga, mientras no dejamos de crecer en población. La Administración de la Comunidad de Madrid está gravemente infrafinanciada", ha manifestado este miércoles durante el balance de año celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

En este sentido, ha indicado que es "muy grave" el "impago" por dependencia, una deuda de casi 2.500 millones de euros, a la vez que ha advertido de que el nuevo sistema de financiación autonómica "pretende que Madrid no pueda bajar impuestos".

"Esto lo que nos va a hacer es impedir que se pueda competir con otras plazas internacionales y va a expulsar inversión y oportunidades. Verán como a otras comunidades, como por ejemplo el País Vasco Navarra, no les van a hacer lo mismo", ha censurado.

Así, Ayuso ha cargado contra esta "clara desventaja" y "dumping" que "se va a aplicar con las regiones colindantes, con Aragón o con La Rioja". "Pero ya saben, que entre socios todo se tapa y todo vale", ha criticado ante los medios de comunicación.