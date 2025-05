Ayuso carga contra un Gobierno que "se niega en banda" a actuar en Barajas y pide no quedarse "de brazos cruzados"

TRES CANTOS 13 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este martes contra un Gobierno nacional que "se niega en banda" a actuar en los problemas de sinhogarismo del aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas y ha pedido no quedarse "de brazos cruzados".

Desde el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS), en Tres Cantos, la presidenta ha recordado que se trata de instalaciones de Aena y son ellos los "responsables que tienen que tomar cartas en el asunto", si bien ha afirmado que el Gobierno regional va a intentar hacer "lo que sea" ante esta situación "inhumana".

"Madrid y España entera no merecen esa imagen, pero es que lo que no puede ser es negarse en banda a actuar y permitir que esto se haya convertido ya en un runrún internacional. La mayoría de ellos son solicitantes de asilo, ahí nosotros no tenemos ninguna competencia y tampoco en los casos de emergencia social porque dentro de nuestras competencias sería si estuviéramos hablando de catástrofes, etcétera", ha explicado la dirigente madrileña.

Sin embargo, ha subrayado que no se pueden quedar "de brazos cruzados" mientras haya "una sola persona durmiendo en el suelo" del aeropuerto y ha alertado de que esta situación "no ha terminado".