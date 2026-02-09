Ayuso carga contra un Gobierno que "vende tecnopolémicas" y no se centra en los "problemas reales"

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en el acto de presentación del estudio 'El impacto de la Inteligencia Artificial en la educación', en la sala El Como de Madrid, a 29 de enero de 2024, en Madrid - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este lunes contra un Gobierno de la nación que se dedica a "vender tecnopolémicas" y no se centra en los "problemas reales" que "siguen dificultando la vida de los españoles" en su día a día.

Así lo ha expresado a través de sus redes sociales, el mismo día en el que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha propuesto impulsar un nuevo impuesto para aquellas empresas que ha definido como "tecnofeudales" y que utilizan la robotización y la Inteligencia Artificial (IA) para reemplazar puestos de trabajo, con el objetivo de redistribuir el beneficio de las mismas y contribuir a un sistema fiscal "justo".

Sin embargo, la presidenta madrileña ha señalado que hoy ha sido un "día difícil" en la Comunidad de Madrid "por la gestión del Gobierno", en alusión a la huelga de maquinistas pese a estas "tecnopolémicas".

Es por ello que la presidenta madrileña ha pedido centrarse en los "problemas reales" de los ciudadanos frente a un Gobierno de España que "vende abono para intentar entretener al pueblo".