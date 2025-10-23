Ayuso carga contra PSOE por buscar "retrotraer a las trincheras" y sugiere placa en Ferraz: "Aceptamos pago en metálico"

Carga contra el fiscal general del Estado por hacer "nombramientos masivos a dedo para seguir colonizando y corrompiendo"

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra el PSOE por buscar "retrotraer a las trincheras" y ha sugerido que sean los socialistas los que pongan una placa en su sede de Ferraz que rece: 'Aceptamos pago en metálico'.

"No puede haber algo más mezquino y más traidor con España que retrotraernos a las trincheras y al guerracivilismo como están intentando ustedes hacer todos los días de sus vidas, también con la Real Casa de Correos", ha lanzado la mandataria autonómica en la sesión de control del Pleno de este jueves en la Cámara de Vallecas.

En la misma también ha ironizado con que en el Palacio de La Moncloa se puede poner una placa en la fachada donde ponga 'Aquí escondían al hermano de Pedro Sánchez' y ha criticado que el Ejecutivo central haga política desde la "división y pretendiendo levantar las dos España".

Isabel Díaz Ayuso ha insistido en que no es válida la designación como Lugar de Memoria la Real Casa de Correos por estar "caducado" el expediente y ha respondido al Ejecutivo central, que sostiene que se incoó el 24 de octubre de 2024 y que por ello estaría aún en regla.

"Quisiera saber yo dónde se apuntaron la fecha para los trámites de la ley. ¿En la agenda de la fiscal que anotaba las comidas con Begoña Gómez? ¿Donde anotaban los sobres a Manubrio?", ha cuestionado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Al hilo, ha destacado que esta semana se ha conocido que "los fontaneros seguían operando contra jueces y fiscales" y que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "procesado por una operación de Estado" en vez de "abandonar por decencia su plaza", hace "nombramientos masivos a dedo para seguir colonizando y corrompiendo las instituciones".

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha puesto el foco en la asociación Madrid Network que era ejemplo de "enchufismo y avaricia". "Ese chiringuito que creó Esperanza Aguirre para contratar a sus colegas que recibió 80 millones del Gobierno como préstamos", ha cargado Espinar, quien ha afirmado que están "impagados" y son "los madrileños" los que van a tener que hacer frente.

Ha recordado la sentencia del Tribunal Supremo conocida este miércoles que determinaba la obligación de la Comunidad de Madrid a hacer público las cuentas de la agencia Madrid Network en cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y al de "cualquier ciudadano a conocer cómo se manejan los fondos públicos".

Espinar, con estas actas, ha adelantado que "por fin" se va a saber "por qué tenían tanto interés en ocultarlo". "¿Por qué pagó a través de Madrid Network casi dos millones al despacho de Montoro, señor Ayuso? ¿Alguna ley que quisieran cambiar? ¿Algún favorcillo personal que hubiese que pagar?", ha cuestionado para cifrar en 3 millones de radiografías las que podrían pagarse con esos fondos.

Asimismo, ha señalado que la presidenta trabajó en Madrid Network y ha afirmado que "allí donde huele a podrido en Madrid siempre aparece su perfume".

Por último, ha cargado contra el viaje institucional de Ayuso a Texas, afirmando que ha sido para celebrar "su cumpleaños igual que en 2023 en Nueva York". Ha criticado que con fondos de la Comunidad emprenda "huidas emocionales" y ha preguntado por las entradas a la Fórmula 1 en Texas porque "cuando recibe una prebenda, Madrid se echa a temblar".