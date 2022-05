Ayuso celebra el aniversario de "la libertad" dispuesta a dar "todas las batallas": "El silencio es el peor enemigo"

FUENLABRADA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata única a presidir el PP en la región, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este miércoles en Fuenlabrada, municipio del sur de la región, el aniversario de 4M, el de "la libertad", dispuesta a dar "todas las batallas". "El silencio es el peor enemigo", ha lanzado.

Ante 700 personas, entre las que se encontraban sus consejeros y los diputados del PP en la Asamblea, la presidenta madrileña ha recordado el "día mágico" que fue el 4M, con unas elecciones "que transcendieron" a la autonomía y donde concitó "el apoyo de los ciudadanos de izquierda a derecha dando sentido" a su proyecto.

"Madrid está más de moda que nunca nos lo dicen los medios de comunicación, nos lo dicen ciudadanos por todos los rincones", ha remarcado, al tiempo que ha defendido que únicamente han dejado a la autonomía "ser libre".

Ayuso ha reivindicado que en el PP creen "en el sur de Madrid" y ha subrayado que en esta zona los ciudadanos buscan "libertad, prosperidad, trabajo, ilusión, alegría, ganas, esfuerzo, convivencia y lugares comunes". Se trata, para la dirigente, de "valores que son propios de las personas" que tienen "una forma de entender el mundo abierta, liberal e integradora".

"La izquierda nos trató durante toda la campaña y nos sigue tratando como un lugar de personas homófobas, tabernarios... un poco sí pero desde luego no hacía falta decirlo de esa manera", ha criticado, para a renglón seguido censurar que a la vez pretendiera "adueñarse de los sentimientos de los ciudadanos y colectivizar y subvencionar la pobreza".

Según la presidenta, "de los creadores del serial de 'Navajita Platea' y balas en sobres" como no iba a llegar el "boicot" al Hospital Enfermera Isabel Zendal "con pacientes dentro sanando". "Así fue la campaña, todo el rato intentando desprestigiar el modo de vida que nos hemos dado los ciudadanos en Madrid, todo el rato intentando desprestigiar la imagen de la Comunidad y no les importo hacerlo en los peores momentos", ha declarado.

En este punto, ha indicado que aunque "intentaron todo se equivocaron" porque "no conocen Madrid", una autonomía que está compuesta por tantas personas tan distintas que "es imposible colectivizarlas y dirigirlas". Además, ha afirmado que "la inmensa mayoría por ejemplo en el sur son obreros, autónomos, trabajadores, que lo único que quieren es llevar adelante sus proyectos". Ayuso ha reivindicado que "no es lo mismo ser popular que populista y no es lo mismo ser social que socialista".

"Ahora a ver si con Pegasus ya podremos saber quién viaja en el Falcón, que estaba decretado como secreto de Estado. Amigos y familiares no se podían conocer. O ya podremos saber la contrapartida que tienen con los independentistas o podremos conocer la contrapartida con el entorno político de la ETA. Ahora con Pegasus podremos conocer la transparencia que el Gobiernos nos niega a todos los españoles", ha declarado.

La presidenta madrileña ha defendido que en la autonomía se han "resistido" y no están cayendo en "provocaciones" y mucho menos "en dejar que la imagen de todos se hunda por el sumidero con tal de cosechar cuatro votos". Ayuso ha remarcado que "Madrid está por encima de todo esto".

DECÁLOGO DE UN PARTIDO "ABIERTO"

Además, Ayuso ha aprovechado para exponer un decálogo de cómo debe ser el PP, un partido "abierto a los ciudadanos", y ha comenzando asegurando que deben defender que "la persona no desaparece en un colectivo" porque cada uno tiene derecho a conquistar sus metas. "Aquí lo que defendemos es la igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley, que nos están negando los socios del Gobierno y que cada día crea ciudadanos de primera y de segunda", ha declarado.

La presidenta regional ha sostenido que ellos no se sirven "del ciudadano" sino que están "al servicio del mismo" y ha defendido que ellos dan "todas las batallas".

"¿Qué es eso de regalar el aprobado? ¿Qué es eso de colectivizar a los alumnos y tratarles como si fueran borregos? La Educación es la herramienta más importante que tienen la familias", ha proclamado, al tiempo que ha reivindicado que esta es "el verdadero ascensor social" para que los alumnos con su esfuerzo lleguen lejos.

Asimismo, ha criticado que se quiera "descentralizar Madrid" y que se intente "romper la unidad de España". La dirigente 'popular' ha defendido que "hay que combatir esa dictadura y ese lenguaje manipulador".

"La firmeza no es extremismo. El silencio es el peor enemigo y ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia que cuando se han cometido abusos e injusticias han intentado que otros mirasen para otro lado. Contra esa forma totalitaria de entender la vida nos rebelamos y eso no extremismo, es decencia política", ha dicho.

Ayuso ha asegurado, además, que están dispuestos a entenderse con el que piensa diferente. "Nosotros no somos aduaneros no levantamos barreras ni fronteras ni dividimos a los españoles ni por su DNI ni por su biografía", ha dicho, al tiempo que ha reiterado su defensa de "impuestos bajos" y de la Sanidad y Educación.