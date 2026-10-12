Ayuso celebra la Fiesta Nacional y espera que sea el "último desfile" de Sánchez en Moncloa

Archivo - Imagen de recurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el desfile por el 12 de octubre - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este lunes el 12 de octubre, la Fiesta Nacional, y ha trasladadoo que espera que sea el "último desfile" del Día de la Fiesta Nacional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa.

Así lo ha trasladado en declaraciones a 'Telemadrid', recogidas por Europa Press, a su llegada a la parada militar del 12 de octubre que recorrerá desde la glorieta del Emperador Carlos V, en Atocha, hasta la Plaza de Colón.

"Es un gran día porque hoy celebramos la Fiesta Nacional, el Día del Pilar, el Día de la Hispanidad, el orgullo de ser hispanos y formar parte de esta gran comunidad y también es el último desfile de Sánchez, con lo cual estamos todos muy contentos y seguramente él también porque ya se le va a acabar este martirio", ha trasladado Ayuso.

Sostiene la presidenta del Ejecutivo regional que "nadie le compra un peine" a Sánchez y que tratará de sacar "algún truco, algún señuelo de última hora" en su camino a las elecciones generales del 29 de noviembre. "Pero es que España no soporta un día más a este gobierno y la gente está tan harta de tanta impunidad, mentira y mafia", ha zanjado.

Este lunes se han vuelto a suceder gritos desde el público congregado contra el presidente del Gobierno, además de cánticos en defensa de Ceuta tras la entrada masiva de este verano.

Sobre este último punto, Ayuso ha afirmado que su "pesar" continúa con Ceuta y ha resaltado que por ello en Las Ventas, en la corrida de la Hispanidad, habrá "un homenaje" a su pueblo. "Estamos con ellos, porque Ceuta es España y hoy es un buen día para para reivindicarlo", ha apostillado.

"Es un gran gesto por su parte y me alegro mucho de que esté en las dos ciudades autónomas porque España empieza ahí y además ser español en Madrid es fácil, pero serlo en según qué zonas de España cada vez se complica más. Así que creo que es fantástico que nos representen a todos en esa visita", ha rematado por la visita de los Reyes de España a la ciudad autónoma.