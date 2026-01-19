Ayuso celebra que los Laureus repitan en la capital: "En Madrid el deporte siempre es bienvenido"

Archivo - Archivo.- Isabel Díaz Ayuso durante la entrega de los Premios Laureus 2025 que se celebra en el Palacio de Cibeles - José Oliva - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en valor que la capital repita como sede de los Laureus World Sports Awards en 2026, algo que en su opinión confirma el momento de proyección internacional que vive la región, "que está más de moda que nunca".

La gala en la que se entregan los conocidos Oscars del deporte tendrá lugar el próximo 20 de abril en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, según confirmaron este lunes los organizadores de los premios. La capital ya albergó las citas en 2024 y 2025.

"En Madrid el deporte siempre es bienvenido, porque con los valores que compartimos ganamos todos. Los grandes eventos deportivos internacionales saben que aquí encontrarán alegría, prosperidad, cultura, seguridad y pasión por el deporte", ha señalado la jefa del Ejecutivo autonómico.

En la misma línea, la presidenta regional ha asegurado que este año la región confía "en renovar" con el Gran Premio de España de Formula 1 "el éxito mundial" que disfrutó la ciudad en 2025 "con el espectáculo de la NFL vivido en el mejor estadio del mundo, el Santiago Bernabéu", sin perder la vista con otras citas futuras como "el Eurobasket, la final de la Liga de Campeones o el Mundial de Fútbol". "En Madrid el deporte siempre es bienvenido porque con sus valores que compartimos ganamos todos", añadió.

Por su parte, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, subrayó que la capital "está orgullosa de que los Premios Laureus vuelvan a celebrarse aquí". "Somos una ciudad que ama al deporte y a los deportistas y que ha demostrado y seguirá demostrando que tiene capacidad para albergar los más grandes eventos deportivos", recalcó.

"Madrid estará a la altura para que la mayor gala del deporte mundial tenga el mejor escenario. Acogemos esta fiesta deportiva con la mayor ilusión y estamos agradecidos de que nos hayáis elegido por tercer año como sede. Estamos deseando celebrar con la élite del deporte mundial este enorme evento deportivo. Madrid y los Premios Laureus, juntos un año más, os esperamos con los brazos abiertos", añadió.

Estos galardones son concedidos por la Fundación Laureus, que tiene como patrono al Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela y que, desde su creación, ha contribuido a mejorar las vidas de más de 6,5 millones de niños y adultos en todo el mundo a través de 300 programas basados en los valores del deporte, ha recordado el Gobierno regional.

Además de reforzar la proyección de Madrid como referente internacional en la acogida de grandes eventos deportivos y culturales, este año la organización ha llevado a cabo una sesión fotográfica con el galardón en distintos enclaves emblemáticos de la región, como el Movistar Arena, 'Madring', el Centro de Natación Mundial 86, la Caja Mágica, el estadio Santiago Bernabéu o el Riyadh Air Metropolitano.