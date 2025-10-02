Ayuso celebra que Madrid sea "la primera CCAA" en creación de puestos de trabajo, especialmente en el comercio minorista

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 18 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este jueves que la región sea "la primera comunidad autónoma" en creación de puestos de trabajo, también en el sector del comercio minorista".

"Estamos creciendo por encima de la media nacional. Hoy ya somos casi el 20% de la economía de España, hemos conocido hoy mismo 45.900 cotizantes más, somos la primera comunidad autónoma en creación de puestos de trabajo", ha reivindicado la dirigente madrileña en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea.

Lo ha señalado tras conocer que la afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid durante septiembre creció un 1,23% en relación al mes anterior, y ganó una media de 45.903 cotizantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este jueves.

Díaz Ayuso ha subrayado también que 53 de los 100 mejores médicos de España se encuentran en esta región y ha indicado que hospitales, como la Fundación Jiménez Díaz, "del Grupo Quirón, que contrata mayoritariamente con el Gobierno de Pedro Sánchez", han sido reconocidos por "su excelencia y por el trabajo que están realizando".

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid bajó un 0,73% en septiembre con 2.034 desempleados más en relación al mes de agosto, hasta alcanzar la cifra global de 278.056 personas en paro.