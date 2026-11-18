La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un mitin electoral, a 17 de noviembre de 2026, en Illescas, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Juanma Jiménez - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado la promesa del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "saldar una deuda" con aquellas personas que tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra a causa del terrorismo de ETA y ha defendido que "si va a haber una ley de nietos, que sea también para todos los vascos".

Lo ha trasladado así este miércoles en un mitin en Segovia donde ha señalado que esto se deberían aplicar a vascos exiliados por la actividad de la banda terrorista ETA y que fueron "expulsados" de su tierra.

En concreto, ha puesto el foco en los "casi 200.000 vascos que están fuera" de la región, ante los que Feijóo se ha comprometido a darles una solución, y cree la presidenta que esta campaña también va "de violencia o no violencia". "Nosotros no queremos nada por la violencia, por ese método", ha subrayado la dirigente regional en un mitin en Segovia.

Así, ha criticado que la izquierda fomente el "no habrá paz en las calles" en una guerra que empezó en el País Vascos "donde siempre el propósito era acabar con el Partido Popular".

"Siempre fue el Partido Popular el que tuvo que ser expulsado, como todos sus militantes, como todos sus votantes. ¿Para qué? Para que los totalitarios pudieran seguir viviendo de lo público allí, en lugar de haber quedado inhabilitados de por vida", ha lanzado.

Frente a ello, Ayuso ha reivindicado el espíritu de Ermua que "unió a vascos y españoles" por encima de si eran de izquierdas o de derechas y con personas que "no están en ningún bando" sino que querían "luchar por la paz".

"Y ahí se dieron cuenta, (Arnaldo) Otegi y compañía, que ya estaban por entonces haciendo sus andanzas, condenado, en fin, por secuestro, por cosas así, las normales, las cosas del día a día, secuestrar, la mafia, que empezaron a servirse de una lengua cooficial que, en lugar de ser vendida como riqueza cultural de todos los españoles, se vendió como una herramienta para empezar a colonizar lo público", ha denunciado la presidenta madrileña.

La presidenta madrileña puesto el foco en la necesidad de "reforzar" la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "en España entera" para que no se "normalice el crimen ni se criminalice la vida normal".

Ante ello, ha reivindicado que Feijóo quiere encabezar en España "un proyecto de humanidad, alegría, familia, vida y libertad" tras una trayectoria de "esfuerzos y superación".