Ayuso censura "descontrol" y "versiones diferentes" del Gobierno sobre pasajeros con hantavirus que irán al Gómez Ulla

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta el Plan Residencias 40-40 del Gobierno regional, a 27 de abril de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este jueves la "absoluta confusión, descontrol y versiones diferentes" del Goberno de la nación sobre los 14 pasajeros españoles con hantavirus que se encuentran a bordo del crucero 'MV Hondius' y que serán trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, dependiente del Ministerio de Defensa.

Según ha detallado la dirigente regional en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se puso en contacto con ella ayer "prácticamente para leerle la prensa" porque se había dado a conocer ya el destino de estos 14 pasajeros que iban a llegar al hospital madrileño militar.

"Me contó la procedencia regional de cada uno de ellos y poco más. A partir de ahí lo que vemos es absoluta confusión", ha valorado, a la vez que ha subrayado que Canarias "se ha quejado y con mucha razón" sobre la "falta de información" y la decisión de que el crucero vaya a las islas. También, ha censurado que ahora mismo las comunidades autónomas tienen "el mismo conocimiento que el resto de la población".

La líder del Ejecutivo madrileño ha afirmado que tienen "confianza" en la sanidad madrileña y en el Gómez Ulla pero no está de acuerdo con no saber "por qué es Madrid o bajo qué criterio" ya que no saben "ni en qué situaciones se encuentran ni si van a ser cuarentenas obligatorias". "A mí lo que no me parece de recibo es el descontrol que hay dentro del Gobierno", ha criticado, al asegurar que "no hay nadie al volante nunca"·.

Pese a señalar que se trata de un asunto que se debe abordar desde Salud Pública y que se debe actuar a nivel estatal, ha aludido a la falta de coordinación entre los ministros a la hora de hablar de este asunto.

"Me comentó el ministro, pero no sé si lo habló con la otra ministra o con la otra, porque como son 22 ministerios de distintos partidos, llevamos así mucho tiempo, que los querían tener en una misma planta", ha indicado.

Así, Díaz Ayuso ha censurado que estén todos los gobiernos autonómicos "sin información" pese a que cuentan con un sistema sanitario "de primer orden". "A partir de ahí es que no podemos decir mucho más, que por supuesto nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, que nuestro sistema sanitario, el de Madrid, es de primer orden", ha reivindicado.