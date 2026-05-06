Feijóo conversa con Clavijo para trasladarle apoyo en esta crisis y pide al Gobierno dar información veraz

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, inaugura la jornada ‘A un año del gran apagón’, a 27 de abril de 2026, en Madrid (España). El acto ha sido organizado por el Grupo Parlamentario Popular. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha conversado este miércoles con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para trasladarle "todo el apoyo" de su formación ante la crisis del hantavirus. Tras apelar a la lealtad institucional, ha recriminado al Gobierno de Pedro Sánchez que hasta el momento "nadie" conozca con exactitud" qué decisiones está tomando y le ha urgido a ofrecer información "veraz", "actualizada" y "transparente", según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

El respaldo de Feijóo a Clavijo --el PP gobierna con Coalición Canaria en las islas-- se produce después de que el presidente canario haya expresado públicamente su rechazo a que el crucero con hantavirus haga escala en las islas y haya solicitado una reunión urgente con Pedro Sánchez.

Fuentes del PP han señalado que Feijóo, que este miércoles está recorriendo varios municipios de Granada por la campaña andaluza, ha hablado con el presidente canario para expresarle "todo el apoyo del Partido Popular ante la crisis del hantavirus".

"Feijóo comprende su preocupación y comparte su criterio de no tomar decisiones irreversibles antes de evaluar completa y conjuntamente los riesgos a los que nos estamos enfrentando", han señalado fuentes de la formación.

VE FUNDAMENTAL OFRECER "INFORMACIÓN VERAZ" Y "ACTUALIZADA"

Según el jefe de la oposición, es "imprescindible velar por la lealtad institucional" porque en una crisis sanitaria, subrayan fuentes 'populares, "lo primero es no generar confusión a la ciudadanía".

Sin embargo, el PP considera que "hasta el momento" nadie sabe "con exactitud ni las decisiones que está tomando el Gobierno ni las razones que las apoyan", han añadido las mismas fuentes a Europa Press.

El líder del PP cree que es "fundamental" ofrecer información veraz, actualizada y transparente, coordinando todos los mensajes entre administraciones para trasladar certidumbre y confianza a los ciudadanos, han añadido fuentes del partido.

CLAVIJO CARGA CONTRA EL GOBIERNO DE ESPAÑA

Esta mañana, el presidente de Canarias ha rechazado que el crucero con hantavirus haga escala en las islas y ha pedido una "reunión urgente" con el jefe del Ejecutivo ante una decisión que a su juicio no obedece a "ningún criterio técnico" ni hay "información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población canaria".

En declaraciones a 'Onda Cero' y la 'Cadena Cope', recogidas por Europa Press, Clavijo ha cargado contra el Gobierno de España por su "deslealtad institucional" y poca profesionalidad por no haberle mantenido informado, al tiempo que también ha reprochado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que no le hayan trasladado explicaciones sobre los criterios que ha seguido la Organización Mundial de Salud (OMS). "No puedo permitir que entre en Canarias", ha insistido.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha apelado a la comunicación oficial por escrito del director y máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que, según ha dicho, "hace referencia a cuatro artículos expresos" enviados al presidente del Gobierno, y en la que "se indica claramente que tiene que llegar al puerto más cercano de España".