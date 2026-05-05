Ayuso censura que se fomente el "miedo" para ejercer la política en México y carga contra el "pensamiento colectivista"

Ayuso reivindica los "cinco siglos de mestizaje" entre España y México: "Que la libertad nunca tenga que pedir perdón" - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este martes que se fomente el "miedo" para ejercer la política en México y ha cargado contra el "pensamiento colectivista totalitario" que busca instalar el odio en una sociedad que luego quedará "destrozada".

Así lo ha expresado la dirigente autonómica en un encuentro con estudiantes de la Universidad de la Libertad en México, donde está realizando un viaje institucional, y desde donde ha afirmado que "no hay derecho a que nadie tenga miedo por representar a los ciudadanos".

"Revisionismo nuevamente, nos conviene la tensión y tener a todo el pueblo siempre enfrentado uno con el otro, en lugar de mirar al futuro y decidir, dentro de lo que nos une, cómo construir. Así funcionan, no gestionan, solamente mueven las reglas", ha afirmado.

La presidenta madrileña ha destacado que algunos gobernadores o alcaldes mexicanos están viendo como "su libertad para ser representantes del pueblo de México se acaba". "Cuando se controla la justicia, se acaba con todo", ha valorado, a la vez que ha destacado que "del socialismo se sale".

"Cuando un gobernador, un político o un periodista, en México, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, o en cualquier otro lugar del mundo, pida acompañamiento o seguridad, que sepa que va a contar con la leal cooperación de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Que no está solo, que no lo va a estar, y que no tiene que tener miedo", ha apuntado.

De esta manera, Díaz Ayuso ha censurado que se fomente "la polarización y el choque institucional" con el único objetivo de que gobiernen "los suyos" mientras cualquier "atrocidad pasa de puntillas".

"Sin darse cuenta de que están vendiendo su nación a sorbos, porque se vote lo que se vote, se elija lo que se elija, nadie puede estar por encima del imperio de la ley, de las reglas del juego, de la separación de poderes, de las instituciones... Pero a la larga caerán naciones como puede ser España o como es México, dos de las naciones más importantes del mundo sin las que la historia occidental no se entendería", ha aseverado.

Sobre el país americano, ha indicado también que cuenta a día de hoy con más de 130.000 desaparecido y más de 44 millones de personas no tienen acceso efectivos a servicios de salud pública. "Una de las naciones culturales, políticas y sociales más importantes del mundo, México, dando estos datos", ha alertado.

NADIE ESTÁ "POR ENCIMA DE LA LEY Y LAS REGLAS DEL JUEGO"

Considera que los ciudadanos tienen que preguntarse si esto es lo que quieren para su país solo para que "no gobiernen los de enfrente" y ha destacado que, se vote lo que vote, nadie puede estar "por encima del imperio de la ley y las reglas de juego".

Pese a ello, la dirigente regional ha señalado que van a ganar "la batalla por la libertad" pese a cuatro "violentos que tienen el control de todo". "Creerán que son eternos, pero no hay mal que cien años dure. Y si esto ha cambiado en Venezuela, fíjense con qué dificultades, ¿qué no tendremos que hacer los demás?", ha puesto como ejemplo.

Por último, Ayuso ha criticado que se fomente la "destrucción personal" de los adversarios políticos. "Así es como mueren las democracias, y así es como está pasando en México, y así es como está pasando en España. Exactamente de la misma manera", ha avisado, al considerar que lo que se busca es una "democracia popular", que es "una cueva de ladrones".