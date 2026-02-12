Ayuso censura a un Gobierno que quiere "colapsar" servicios públicos: "No soportan que a Madrid le vaya cada vez mejor"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este jueves a un Gobierno de la nación que quiere "colapsar" los servicios públicos de la región porque no "soporta que a Madrid le vaya cada vez mejor".

"Con el dinero de los madrileños invitan a todo para ellos quedar bien o intentar resolver sus cuitas internas (...) pero eso sí, sin tener un solo control de un solo dato. Si se bloquean los servicios públicos, mejor, porque buscan el caos", ha afirmado la presidenta madrileña desde la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea.

Sin embargo, ha subrayado que desde Madrid van a seguir trabajando por tener "los mejores servicios públicos" pese a tener que soportar "cinco incidencias al día de media" en los Cercanías, algo que "colapsa el Metro y autobuses".

Considera que la imagen que está provocando el Gobierno de la nación es una en la que hay personas "tiradas en los andenes" y "colas" en la Seguridad Social para cualquier trámite.

"Hacen llamadas a la inmigración pero de manera, insisto, irregular, sin saber quién está detrás de cada persona, que nada vaya bien. Apagones, la Vuelta Ciclista, impuestos arbitrarios como el de patrimonio para volver a meterle la mano en la caja y en el bolsillo a todas las familias españolas y madrileñas", ha reprochado.

Frente a ello, Díaz Ayuso ha reivindicado que Madrid trabaja "al servicio de España" con políticas que hacen que los ciudadanos quieran "vivir y emprender" en la región. "Háganse a la idea de que este es el Madrid que vamos a seguir defendiendo a pesar de toda la imagen que ustedes están dando", ha subrayado.

En esta línea, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha asegurado que "la mafia" de Pedro Sánchez hace tiempo que entendió "que no podría gobernar" y optó por seguir "un programa de chantaje y cesión permanente".

"Aquí vienen los que consiguieron el 1,3% de los votos de España, que es Bildu, y lo que piden es que salgan de las cárceles los terroristas de ETA, con los que por supuesto no tienen nada que ver, guiño guiño, codo codo. Bildu manda, el PSOE obedece y el PNV ejecuta", ha asegurado.

A ello, ha añadido que los presos de ETA están saliendo de las cárceles porque "el PSOE prefiere beneficiar a los terroristas que perder el Gobierno", además de criticar a la ministra de Sanidad, Mónica García, por ser "incapaz de arreglar lo que no funciona" y querer "estropear" la sanidad madrileña.

"Es una ministra de Más Madrid contra Madrid, que en lugar de defender la autonomía de nuestra región, defiende una intervención ilegal desde el Gobierno central", ha denunciado.