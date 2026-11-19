1de03a0745c1014731700ed2243ff559.jpg - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado la "hipocresía" de la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, por vivir en una casa de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) "a precio ventajoso", mientras que ella la ha acusado de "llevar toda la vida chupando" de lo público pese a llamar "garrapatas" a profesores o andaluces.

En la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, la dirigente regional ha reprochado los "ataques personales" de la portavoz socialista, de la que ha ironizado que es "la líder de la máxima transparencia y la hipocresía".

"Resulta que, por un lado, usted está viviendo en una casa con un sueldo ventajoso, a un precio ventajoso, que es propiedad de la URJC. Y luego resulta que nos enteramos de que su marido, porque si vale el novio, vale el marido un poquito más, ¿no? la cosa está legalizada; hace negocios con los pisos turísticos, que luego a la izquierda intenta desguazar otra vez la hipocresía", ha afirmado la presidenta madrileña, haciendo alusión a las informaciones publicadas por 'El Debate'.

En esta línea, ha cuestionado que la líder de PSOE vaya a los ataques "hirientes en lo personal", a la vez que ha destacado que su marido utilice "una asociación instrumental para pagar menos impuestos".

De esta manera, Díaz Ayuso ha señalado que se cuestione su relación con el grupo Quirón mientras los líderes de la izquierda apuestan por la sanidad privada, en alusión al diputado de Más Madrid Emilio Delgado. "No cuentan los datos de la verdad, no cuentan que uno de cada diez euros van a estos hospitales (públicos)", ha defendido.

Además, ha cuestionado que hable de "falta de transparencia" un partido que sustenta la legislatura a nivel nacional sobre "una amnistía que dijeron que jamás existiría". "De verdad que noto en su cara el miedo, porque la hipocresía cuando pesa tanto no tiene solución", ha espetado a Espinar.

De su lado, la portavoz socialista ha cargado contra una Ayuso que está "disfrazada de cryptobro" y que empieza a dar "lecciones de la cultura del esfuerzo". "Zafia es usted un rato largo", ha lanzado, a la vez que ha tildado de "vergonzoso" que pague a "pseudomedios para que inventen basura".

"¿De verdad usted cree que los madrileños quieren gastar el 71% de su nómina en pagar una casa? ¿De verdad cree que los madrileños disfrutan esperando seis meses a que su médico les reciba? ¿Cree que los madrileños lo pasan bien pensando que sus niños se hielan en invierno?", se ha preguntado, al afirmar que esto no es "la magia de Madrid" sino "su mala gestión".

También se ha referido a su frase de 'Me gusta la fruta', que se popularizó como un insulto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha reivindicado que en el PSOE quieren "gestionar para dar frutos". "A usted le gusta la fruta, a los madrileños que alguien haga algo para que ellos puedan vivir mejor", ha apuntado.

Por otro lado, ha criticado que llame "garrapatas" a profesores y andaluces al asegurar que la "garrapata" es ella por "llevar vivienda toda su vida de chupar de lo público". "Y no se preocupe usted por buscar su novio socialista para vivir bien. Ya tuvo uno comisionista que usted le facilitaba con los contratos que firmaba como presidenta y le fue de lujo", ha lanzado.