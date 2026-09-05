Ayuso censura nuevo modelo de financiación que busca "pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis": "Es indignante"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la inauguración de las Jornadas Parlamentarias del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid, en el hotel EXE Getafe, a 5 de septiembre de 2026, en Getafe, Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este sábado el nuevo modelo de financiación aprobado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), del que se ausentó el Gobierno regional, que solo busca "pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis", algo que ha tachado de "indignante".

"¿Dónde vamos a ir como país? Los madrileños no pueden más, todas las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que (Salvador) Illa pueda mantenerse y (Pedro) Sánchez, después", ha lamentado la dirigente regional en un acto de inicio político en Getafe junto con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En el mismo ha criticado que el Gobierno quiera que las comunidades autónomas "se coman" la deuda de los independentistas con el único objetivo de que Sánchez "compre las elecciones" en Cataluña y para crear una "nación paralegal".

Considera que están "abandonando a España de manera territorial todos los días" mientras siguen "comprando voluntades", algo que aseguran que quedó patente en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde "la más perjudicada de lejos es Madrid".

"Madrid ya aporta el 70% de la caja común con la que se pagan los servicios públicos de este país y, que se sepa bien, los madrileños van a pagar 800 millones de euros extraordinarios y eso sí, eso es lo que pasó ayer y eso es lo que no podemos admitir desde Madrid, porque somos región capital", ha reivindicado la presidenta madrileña.

Considera Ayuso que esto no va de dinero, sino que "va de España" y ha censurado que lo que pretende el Gobierno es que Madrid pague "embajadas y todo tipo de chiringuitos". "El dinero de los madrileños no se toca y el que lo toque lo va a pagar, eso lo juro", ha aseverado.