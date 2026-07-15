Ayuso censura operación "de acoso y derribo" de Sánchez contra jueces: "Gobierna en España un movimiento de destrucción"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz, Ayuso, durante una desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Four Seasons Hotel, a 13 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este miércoles la operación de "acoso y derribo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el Poder Judicial y ha asegurado que en España "gobierna un movimiento de destrucción del Estado de Derecho".

Desde el Libertas Forum que organiza el Partido Popular Europeo en Madrid, la dirigente madrileña ha pedido a los europeos 'populares' que escuchen al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que viene "alertando desde hace meses". "Yo entiendo que nos cueste creer lo que está pasando en un país miembro de la Unión Europea, pero esto es así. Tampoco se lo querían creer en su día venezolanos y cubanos", ha expresado.

Así, ha puesto el foco en las causas que rodean al Gobierno y al presidente, que son "puestas en tela de juicio" con el único objetivo de que "no gobierne el otro". Si bien cree que desde hace años hay "un frente" puesto en marcha por el Gobierno y sus socios para "retrotraer" a España "a lo peor de su historia" y "eternizarse en el poder".

"Un país donde no gobierna el principal partido político ni se le permite intervenir, donde no hay presupuestos generales desde hace años, ni debate del Estado de la Nación, donde el fiscal general del Estado ha sido condenado por emprender operaciones ilegales contra adversarios políticos (...) llevamos cerca de 130 imputados por diferentes tramas de corrupción, incluidas aquellas que han nacido en el seno del Partido Socialista", ha denunciado Díaz Ayuso.

Considera que no se enfrentan ahora a "una batalla de izquierda o derecha" sino que es "entre el Estado de Derecho o la arbitrariedad del poder", algo que tiene "un efecto contagioso y peligroso".

"Solo hace falta que un autócrata, sin escrúpulos, se cuele en una democracia, que se suelen plantear desde la buena fe y la confianza en el otro, y una vez que haya entrado, pasamos a ser una democracia popular donde lo ilegal, lo ilegítimo, si es votado, es válido", ha criticado la dirigente autonómica.

Es por ello que desde la Comunidad ha propuesto volver al origen fundacional de la Unión Europea y "reiniciar la democracia" para volver a la mejor etapa de España, "la Transición", haciendo alusión al Muro de Berlín y a la "derrota de los nacionalismos".